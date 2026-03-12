Togo: Veille citoyenne

12 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l'Extrémisme Violent (CIPLEV) a réuni mercredi à Djarkpanga, dans la région Centrale, leaders communautaires et acteurs de la société civile autour de cette thématique.

L'objectif est de renforcer la collaboration entre forces de sécurité, autorités locales et populations pour intensifier la veille citoyenne et les mécanismes d'alerte précoce face à la persistance de la menace dans les régions des Savanes, de Kara et Centrale.

Créé en 2019 avec l'appui du PNUD, le CIPLEV a pour mission d'éradiquer l'extrémisme violent sur l'ensemble du territoire national et de réduire la vulnérabilité des populations exposées.

