Togo: La SAZOF a vécu

12 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Réuni mercredi sous la présidence de Faure Gnassingbé, le Conseil des ministres a adopté deux décrets et examiné quatre communications touchant à la sécurité, au numérique, à la santé et au foncier.

L'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, en vigueur depuis le 13 juin 2022, est prorogé pour 12 mois supplémentaires à compter du 13 mars 2026, face à la persistance de la menace terroriste.

Le Conseil a approuvé le nouveau Plan national d'attribution des bandes de fréquences (PNAF), intégrant les évolutions de l'UIT 2023, notamment l'identification de bandes pour la 5G, les plateformes à haute altitude et les communications inter-satellites.

La 4e enquête démographique et de santé est officiellement lancée. Elle couvrira santé maternelle, planification familiale, VIH/sida, nutrition et violences domestiques. Résultats attendus en avril 2027.

La Société d'administration de la zone franche (SAZOF), créée en 1994, sera dissoute au profit de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF). La zone franche représente 7% du PIB et 19 000 emplois directs.

Une cellule de gestion sera créée pour finaliser le projet de réformes foncières sur cinq sites pilotes, après l'arrêt du financement MCC (Millenium Challenge Corporation).

