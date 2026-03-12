Cote d'Ivoire: Arabie saoudite - Le 299e anniversaire de la fondation de l'État célébré à Abidjan dans un esprit de fraternité

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, Saad Bin Bakheat Alqathami, a présidé, le mercredi 11 mars 2026 à l'hôtel Noom d'Abidjan-Plateau, une cérémonie marquant le 299e anniversaire de la fondation de l'État saoudien, couplée à un Iftar offert au gouvernement ivoirien et à la population, à l'occasion du mois béni du Ramadan.

Cette rencontre, placée sous le signe de la fraternité et du dialogue entre les peuples, a réuni plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, des guides religieux ainsi que des représentants de la société civile.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Serviteur des deux saintes mosquées, Saad Bin Bakheat Alqathami a exprimé sa joie d'accueillir ses hôtes en cette période spirituelle particulière. Selon lui, le mois de Ramadan constitue un moment privilégié pour renforcer les valeurs de solidarité, de partage et de rapprochement entre les peuples.

« Nous nous réunissons autour de la table de l'Iftar dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, inspirés par les nobles valeurs incarnées par ce mois béni », a-t-il déclaré, rappelant que l'islam encourage la connaissance mutuelle et le dialogue entre les communautés comme fondements d'un monde plus stable et pacifique.

Le diplomate saoudien a également souligné l'importance de cette célébration qui coïncide avec le 299e anniversaire de la fondation de l'État saoudien en 1727, un jalon historique qui, selon lui, a posé les bases d'un État fondé sur la stabilité, le développement et la coopération internationale.

Il a par ailleurs mis en lumière les ambitions de la Vision 2030, la feuille de route stratégique engagée par le Royaume afin de bâtir une économie diversifiée et durable, tout en favorisant une société dynamique et une nation ouverte sur le monde.

Au plan religieux, l'ambassadeur a rappelé la responsabilité historique du Royaume dans l'entretien des deux saintes mosquées de La Mecque et de Médine et dans l'accueil des pèlerins venus accomplir le Hadj et la Oumrah. Il a indiqué que d'importants travaux d'extension et de modernisation ont été réalisés ces dernières années afin de permettre à des millions de fidèles d'effectuer leurs rites dans les meilleures conditions de sécurité et de sérénité.

Abordant les relations bilatérales, SEM Saad Bin Bakheat Alqathami s'est félicité de la qualité de la coopération entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire, fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs. Ces relations se renforcent notamment dans les domaines économique, éducatif et humanitaire.

Le diplomate a également évoqué les efforts déployés par son pays pour faciliter le pèlerinage des fidèles ivoiriens, notamment à travers l'Initiative de la Route de La Mecque, qui vise à simplifier les procédures de voyage pour les pèlerins. La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et fraternelle, illustrant la volonté partagée de consolider les liens d'amitié entre les deux nations.

Cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment Son Excellence Madame Kaba Nialé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ; Amadou Coulibaly, ministre de la Communication ; Cheick Ousmane Diakité, président du COSIM ; ainsi que Cheick Moustapha Sonta, Khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire.