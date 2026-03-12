Angola: L'UNITA plaide pour l'amélioration des infrastructures de base à Moxico

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LTY/YD/SB

Luena — La vice-présidente de l'UNITA, Arlete Chibinda, a plaidé ce mercredi, à Luena, pour l'amélioration urgente des infrastructures de base à Moxico, notamment les écoles, les centres de santé, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que les routes.

Cette demande a été formulée lors d'une audience accordée par la vice-gouverneure de Moxico chargée des Affaires politiques, économiques et sociales, Elizabeth Ayala, à la direction de l'UNITA, présente à Luena pour commémorer le 60e anniversaire du parti. Mme Chibinda a souligné que, lors de ses rencontres avec la population des 12 municipalités de la province, elle avait constaté un manque criant de services essentiels, nécessitant des mesures urgentes.

« Nous avons constaté un nombre élevé d'enfants non scolarisés, un manque de centres de santé et de dispensaires, des routes en mauvais état, et de nombreuses personnes sont encore contraintes de se rendre à la frontière pour subvenir à leurs besoins fondamentaux », a-t-elle déclaré. La vice-présidente de l'UNITA a promis de porter ces préoccupations à l'Assemblée nationale, afin de rechercher des solutions au niveau national.

De son côté, Elizabeth Ayala, vice-gouverneure de Moxico, a assuré que le Gouvernorat provincial s'efforçait de résoudre les problèmes de la population, avec le soutien de programmes tels que le PIIM et le PIP. Mme Ayala a également souligné les efforts déployés pour attirer du personnel qualifié de la province, tant du pays que de l'étranger, afin de contribuer au développement régional.

Outre ses visites dans les municipalités de Moxico, l'UNITA organisera une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de sa fondation (le 13 mars), avec un déplacement à Muangala, berceau du parti, où la cérémonie sera présidée par son leader, Adalberto Costa Júnior.

