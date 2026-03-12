Cote d'Ivoire: Démographie et développement - Souleymane Diarrassouba salue le rôle clé de l'Onp

Le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, a effectué, le mercredi 11 mars 2026, une visite de travail à l'Office national de la population (Onp), dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les structures placées sous la tutelle de son département ministériel.

Cette tournée l'a conduit successivement à l'Agence nationale de la statistique (Ansat), à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) et à l'Onp, des institutions essentielles dans la production et l'analyse des données statistiques et démographiques en Côte d'Ivoire.

À l'Onp, la visite s'est déroulée en plusieurs étapes, notamment la présentation de l'institution par son directeur général, le Dr Hinin Moustapha, suivie de l'allocution du ministre, de la remise d'un présent symbolique et de la signature du livre d'or.

S'adressant aux agents de l'Onp, le ministre Souleymane Diarrassouba a souligné le rôle central de l'institution dans l'exploitation des données démographiques destinées à orienter les politiques publiques. Il a salué les efforts déployés par l'Onp et ses partenaires, notamment dans la réalisation du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph).

Selon lui, la disponibilité de statistiques fiables, actualisées et désagrégées constitue un levier déterminant pour améliorer la qualité des décisions publiques. « Il faut convertir le capital humain en dividende démographique. Pour cela, il nous faut des études fiables et des chiffres fiables afin d'éclairer les décisions publiques et de construire des politiques de développement efficaces », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de centraliser les données démographiques afin de faciliter la prise de décisions rapides et de mieux intégrer les enjeux de population dans la planification du développement, dans une perspective de renforcement de l'inclusion sociale.

Pour sa part, le directeur général de l'Onp, Dr Hinin Moustapha, est revenu sur le contexte ayant conduit à la création de l'institution en 2012. Il a rappelé que pendant plusieurs décennies après l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne disposait pas d'une politique nationale explicite de population. « De 1960 à 2012, la Côte d'Ivoire n'avait pas de politique explicite de population. Mais avec la forte croissance démographique, cette question est devenue une contrainte majeure pour le développement », a-t-il expliqué.

Créé pour répondre à ce défi, l'Onp a pour mission de concevoir, coordonner et suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de population, tout en réalisant des études démographiques, économiques et sociales destinées à éclairer la planification du développement.

Profitant de la présence du ministre, le directeur général a également plaidé pour l'amélioration des conditions de travail du personnel, notamment par la construction d'un siège adapté. Le bâtiment actuellement occupé par l'institution, initialement conçu comme une habitation, est régulièrement confronté à des inondations en période de pluies, ce qui perturbe le fonctionnement des services.

Le Dr Hinin Moustapha a aussi présenté plusieurs perspectives d'action, dont la mise en place d'un Observatoire national du dividende démographique, l'organisation de dialogues stratégiques autour de l'agenda national du dividende démographique et le renforcement des capacités des acteurs locaux du développement.

Pour le ministre du Plan et du Développement, la question démographique occupe une place centrale dans la stratégie nationale de développement, notamment dans le Plan national de développement 2026-2030. Il a rappelé que la population ivoirienne est passée d'environ 4 millions d'habitants en 1960 à près de 30 millions aujourd'hui, une évolution qui nécessite une planification rigoureuse pour répondre aux besoins économiques et sociaux des prochaines décennies.

« Le capital humain est au cœur du Plan national de développement 2026-2030 », a-t-il souligné, appelant les équipes de l'Onp à poursuivre leur mission avec professionnalisme afin de produire les données nécessaires au pilotage des politiques publiques.

Au terme de sa visite, Souleymane Diarrassouba a inscrit dans le livre d'or de l'institution un message saluant la contribution de l'Onp à l'élaboration de la politique démographique nationale et à la réalisation des opérations de recensement, tout en félicitant les agents pour le travail accompli.