Angola: Le gouvernement de la province de Moxico mise sur l'entrepreneuriat féminin pour le développement

Le gouvernement de la province de Moxico mise sur l'entrepreneuriat féminin pour le développement

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Luena — Le gouvernement provincial de Moxico a placé l'entrepreneuriat féminin au coeur de sa stratégie de développement économique et social, a réaffirmé le gouverneur provincial, Ernesto Muangala.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, le responsable a souligné l'engagement de l'exécutif à créer davantage d'opportunités pour les femmes, les encourageant à entreprendre dans divers secteurs de l'économie locale. Selon Ernesto Muangala, les femmes jouent un rôle essentiel dans la transformation de la province, non seulement dans le secteur agricole, mais également dans le commerce, l'éducation et d'autres secteurs clés pour la croissance régionale.

« La femme angolaise, et plus particulièrement celle du Moxico, fait preuve d'une grande résilience, de créativité et d'un travail acharné. Le gouvernement s'engage à soutenir ce potentiel à travers la formation, l'accès au crédit et d'autres initiatives favorisant l'entrepreneuriat féminin », a déclaré le gouverneur. La cérémonie a rassemblé plusieurs femmes entrepreneures de la province, qui ont partagé leurs expériences et les défis rencontrés dans le monde des affaires.

Maria José, responsable de l'Association des Femmes Entrepreneures du Moxico, a souligné l'importance du soutien institutionnel et de la création de réseaux de solidarité entre femmes pour renforcer le secteur privé local. « Notre objectif est de créer un environnement favorable afin que les femmes aient accès aux ressources, à la formation et aux marchés pour leurs produits. Nous sommes convaincus qu'en soutenant les femmes, nous contribuons directement au développement économique de notre province et du pays », a déclaré Maria José.

La célébration de la Journée internationale des femmes à Moxico avait pour thème « Femme et entrepreneuriat : transformer les défis en opportunités » et a inclus une série de conférences et d'ateliers visant à renforcer les compétences des participantes dans des domaines tels que la gestion d'entreprise, le marketing et les finances.

