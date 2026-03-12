Cote d'Ivoire: Développement des PME - Le GUDE/PME et La Poste de Côte d'Ivoire s'unissent

Le renforcement de l'écosystème entrepreneurial ivoirien franchit une nouvelle étape avec la signature d'un protocole d'accord entre le Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme) et La Poste de Côte d'Ivoire. À travers ce partenariat stratégique, conclu le mercredi 11 mars, à Abidjan-Plateau, les deux institutions entendent unir leurs forces pour rendre les services d'appui aux Petites et moyennes entreprises (Pme) plus accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'accord signé entre les deux structures s'inscrit dans la stratégie de régionalisation du Gude-Pme, qui vise à rapprocher les dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs des réalités locales.

Il prévoit notamment la création de « Maisons des Pme » adossées aux agences postales. Ces espaces multiservices offriront aux entrepreneurs un accompagnement de proximité couvrant la formalisation et la conformité des entreprises, l'accès au financement et aux mécanismes de garantie, le renforcement des capacités managériales et commerciales, ainsi que la mise en relation avec des investisseurs et des marchés potentiels.

L'initiative vise à réduire les disparités territoriales dans l'accès aux services d'accompagnement, souvent considérées comme un frein à la croissance des Pme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le partenariat accorde également une attention particulière aux acteurs de la distribution et de la logistique urbaine. En Côte d'Ivoire, plus de 140 000 auto-entrepreneurs et livreurs évoluent dans ce secteur encore largement informel.

Les deux institutions entendent accompagner leur transition vers des activités structurées grâce à des programmes de formation, de coaching et d'incubation, à un accès facilité au financement et à des actions de promotion de l'entrepreneuriat, notamment en faveur des jeunes et des femmes.

Pour Yaya Ouattara, directeur général du Gude-Pme, cette alliance marque une avancée décisive dans la mission de l'institution. « Nous ne pouvions rêver meilleur partenaire pour porter nos services au cœur des territoires. Avec ce réseau, le Gude-Pme sera désormais là où sont les Pme, partout en Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé, voyant dans ce partenariat « un signal fort adressé à l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial ».

Du côté de La Poste de Côte d'Ivoire, le directeur général, Isaac Gnamba-Yao, souligne la dimension économique et inclusive de l'initiative. « En mettant notre réseau et notre expertise logistique au service des Pme, nous concrétisons notre mission d'acteur du développement économique. Ce partenariat va transformer nos bureaux en véritables centres d'affaires et de croissance pour les entrepreneurs ivoiriens », a-t-il déclaré.

Dans les prochains mois, les deux institutions entendent mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord. Les premiers sites pilotes des « Maisons des Pme » seront identifiés et des campagnes conjointes d'information seront lancées pour mobiliser les entrepreneurs autour de ces nouvelles opportunités.

À terme, cette initiative pourrait contribuer à structurer davantage le tissu entrepreneurial ivoirien et à faire des Pme un levier encore plus puissant de création de valeur et d'emplois.