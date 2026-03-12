Cote d'Ivoire: JIF 2026 - L'Université de Bondoukou célèbre les femmes et réaffirme son engagement pour leurs droits

L'Université de Bondoukou a célébré la Journée internationale des droits des femmes (JIF), le mardi 10 mars 2026, dans la salle de conférence de 600 places de l'institution. Cette commémoration s'inscrivait dans le cadre du thème retenu cette année : « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire ».

L'activité a été marquée par une conférence animée par Brou Médard N'Guessan, directeur de la Clinique juridique de Bondoukou, qui a entretenu l'assistance sur les enjeux liés à la promotion de la justice et des droits des femmes. Au cours de son intervention, il a mis en lumière les défis auxquels les femmes restent confrontées et l'importance de renforcer les mécanismes de protection et d'autonomisation.

« Des efforts ont été faits en vue de la promotion et de la protection des droits de la femme. Il est vrai que, malgré quelques avancées qui se sont traduites par la promotion professionnelle de plusieurs femmes à des postes de responsabilité, beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne l'égalité professionnelle au sein des structures publiques comme privées. Cela semble encore insuffisant pour les organisations de défense des droits des femmes », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a toutefois souligné que l'État ivoirien s'est résolument engagé dans la promotion et la protection des droits des femmes et poursuit ses efforts pour corriger les inégalités entre les hommes et les femmes.

Prenant la parole au nom du président de l'université, le vice-président en charge de la Pédagogie et de la Vie universitaire, le professeur Sib Sié Justin, a rappelé la responsabilité particulière de l'institution dans la promotion des droits des femmes.

Selon lui, l'université est un lieu où se forme la pensée critique, où se construisent les futurs leaders et où se produisent les connaissances capables de transformer la société.

« En ce 8 mars, renouvelons notre engagement à bâtir une université et une nation où chaque femme et chaque fille pourra vivre dans la dignité, la sécurité et l'égalité des chances », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « C'est ensemble, par nos actions quotidiennes, que nous pourrons faire de la justice pour toutes une réalité en Côte d'Ivoire. Que cette Journée internationale soit un catalyseur pour l'action et une source d'espoir pour un lendemain meilleur ».

Le professeur Sib Sié Justin a également salué le courage et l'abnégation des femmes de l'Université de Bondoukou, qui œuvrent chaque jour à relever les défis présents et futurs.

Au nom des femmes de l'université, Annick Lepri a exprimé sa gratitude au président de l'institution ainsi qu'à l'ensemble de la gouvernance pour l'hommage rendu aux femmes.

La cérémonie a été marquée par la lecture d'une motion d'engagement en faveur de la défense et de la promotion durable des droits des femmes, présentée par le directeur des Ressources humaines de l'université, Dr Traoré Yaya.