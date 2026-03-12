Sénégal: Gouvernance - Ousmane Sonko annonce une série de communications sur les grands dossiers nationaux

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé le lancement prochain d'une série de communications publiques portant sur plusieurs dossiers jugés stratégiques pour le pays. L'annonce a été faite en marge du Conseil des ministres du Sénégal tenu ce mercredi 11 mars 2026.

Lors de sa communication devant les membres du gouvernement, le chef du gouvernement a évoqué plusieurs axes prioritaires de l'action gouvernementale, avant d'informer le Conseil de la volonté de l'exécutif de mieux informer l'opinion sur certains dossiers majeurs.

Une première communication prévue cette semaine

Selon le communiqué officiel, la première intervention publique du gouvernement dans ce cadre devrait avoir lieu ce jeudi à 17 heures. Elle portera sur la renégociation des conventions et contrats conclus dans certains secteurs stratégiques.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté affichée par les autorités de revisiter plusieurs accords jugés importants pour les intérêts économiques du pays. Le gouvernement entend ainsi éclairer l'opinion publique sur les orientations retenues et les démarches engagées.

Une démarche axée sur la transparence

À travers cette série de communications, l'exécutif souhaite également instaurer un cadre d'échanges plus régulier autour des grandes politiques publiques. L'objectif est de permettre une meilleure compréhension des réformes en cours et des décisions prises par les autorités.

La première communication, consacrée à la question sensible des contrats dans les secteurs stratégiques, devrait ainsi marquer le début d'un cycle d'explications gouvernementales sur les dossiers majeurs de l'actualité nationale.