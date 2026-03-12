Angola: Les femmes catholiques attendent un message sur l'équilibre familial du pape Léon XIV

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Lubango — L'organisation féminine Promotion de la Femme dans l'Église Catholique (PROMAICA) espère que le pape Léon XIV, en visite en Angola en avril prochain, délivrera un message invitant les femmes à une conversion dans leur pratique sociale, en insistant sur l'équilibre familial et la générosité envers les plus démunis.

Dans une déclaration à l'ANGOP, la coordinatrice de l'organisation rattachée à l'archidiocèse de Lubango, Catarina Sebastião, a affirmé que les femmes souhaitent entendre un message de conversion continue, les encourageant à être attentives aux signes dans la vie de leur prochain et à intervenir de la manière la plus appropriée.

Parmi les signes nécessitant une attention particulière, elle a souligné l'importance pour les femmes de privilégier l'écoute, en se concentrant sur l'équilibre émotionnel et spirituel de la famille, plutôt que sur la seule provision matérielle à travers de multiples emplois, qui peuvent souvent déstabiliser le foyer.

Selon Catarina Sebastião, les familles angolaises sont confrontées à des défis permanents dans les mariages et à des déséquilibres, souvent liés à l'absence prolongée de la femme au sein du foyer. La réflexion sur ce point est jugée essentielle pour inverser cette situation. Elle a également exprimé l'espoir que le message du pape insiste sur l'attention aux signes simples du malade, du pauvre et d'autres personnes vulnérables, faisant de la générosité un acte concret et immédiat.

Depuis l'annonce de la visite papale, les femmes de l'organisation prient pour un voyage sûr du pape, tant à l'arrivée qu'au retour, et pour qu'elles-mêmes soient préparées à accueillir et mettre en pratique le message qui sera transmis. Catarina Sebastião a précisé que, dans le cadre de l'organisation de l'archidiocèse de Lubango, un retrait spirituel et une veillée de préparation à la visite du pape Léon XIV sont programmés, s'inscrivant dans le cadre du carême.

