Sénégal: Lac Rose - La piste reliant le futur pôle urbain à la VDN3 mise en service

Dans le cadre du désenclavement et du renforcement de la connectivité avec Dakar, le groupe Casa Orascom, en charge du futur Pôle urbain du Lac Rose, a mis en service, hier, mercredi 11 mars, la piste reliant cette commune à la Vdn 3.

Une étape décisive est franchie dans le cadre du projet de réalisation de la « Ville verte » au Pôle urbain du Lac Rose, avec la mise en service de la piste d'accès. Pour le directeur général de Casa Orascom, Abdoul Wahab Kane, qui a présidé la cérémonie, c'est plus qu'une route, « c'est l'épine dorsale d'un projet de 761 milliards de FCfa ».

Le secrétaire général à la Délégation générale à la promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu), Ababacar Sadikh Cissé, parle quant à lui de « première victoire sur le pessimisme » par rapport aux nombreux défis administratifs, environnementaux et sociaux (les résistances et incompréhensions) inhérents au projet « Ville verte ».

Cette infrastructure stratégique, qui vise à faciliter le démarrage des constructions de 10.000 logements et à créer 20.000 emplois, est le « fruit d'une persévérance sans faille face aux résistances au changement », a déclaré M. Cissé.

S'étendant sur un linéaire de 5,7 km et reliant le rond-point de la Vdn3 au majestueux Lac Rose, cette piste permettra de désenclaver davantage la zone en la rapprochant de Dakar. « Il fut un temps où rejoindre le sanctuaire du Lac Rose était une épreuve, une patience de plus de deux heures sur une route tortueuse. Aujourd'hui, le temps s'accélère. Dakar n'est plus qu'à 45 minutes du Lac Rose », se réjouit Abdoul Wahab Kane.

Pour le coût, le promoteur du projet informe qu'un investissement initial de 281 millions de FCfa a été mobilisé. « D'ici 2 à 3 ans, ce montant atteindra 773 millions de FCfa pour inclure le pavage, l'éclairage public solaire et l'arborisation de la voie », a-t-il ajouté.

Le maire de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop, a exprimé sa satisfaction lors de la mise en service de la piste d'accès au Lac Rose. Selon lui, cette infrastructure contribue au désenclavement de certains villages reculés de la commune. Elle permet désormais aux populations de rejoindre Dakar beaucoup plus rapidement.

M. Diop a salué la décision du promoteur de laisser la voie ouverte au public pendant la durée des travaux. Sur le plan local, le maire voit dans ce projet de « Ville verte » une opportunité économique cruciale pour sa collectivité territoriale grâce aux recettes fiscales futures et à la création d'emplois pour la jeunesse locale, déjà visible sur les chantiers. Sur le plan technique, il recommande de rectifier certains virages pour améliorer la visibilité et la sécurité avant la phase finale de pavage.