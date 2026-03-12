Liberia: Nomination du nouveau directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires

Monrovia — Le cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'Évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières), a nommé, le 23 janvier 2026, le révérend Fr. Prince Nimene Sieh directeur national des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) au Liberia pour la période 2026-2031.

Le nouveau directeur des OPM au Liberia a construit son parcours universitaire en obtenant une licence en philosophie en 2026. Fr. Prince Nimene Sieh comme directeur national des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) au Liberia pour la période 2026-2031. Le nouveau directeur des OPM au Liberia a construit son profil académique en obtenant une licence en philosophie en 2009, suivie d'une licence en théologie en 2013 et d'une licence en droit canonique en 2024.

Il a occupé divers postes de direction dans le domaine de l'éducation, commençant comme doyen des étudiants (2013-2014) et directeur (2014-2015) à la Our Lady of Fatima High School ; puis comme administrateur de la St. Peter's Claver Junior High School de 2015 à 2021 et comme enseignant (2016-2021) et vice-directeur (2020-2021) à la Barclayville Central High School ; tout en occupant le poste de doyen des affaires étudiantes au Grand Kru Technical Training Institute entre 2017 et 2019.

Parallèlement, il a acquis des compétences en matière de gouvernance civile et sociale en tant que bénévole pour la Commission Justice et Paix (2013-2015) et en tant que Secrétaire Général du conseil municipal de Barclayville de 2016 à 2021, tout en assumant des responsabilités ecclésiastiques en tant qu'administrateur (2015-2020) et curé (2020-2021) de l'église St. Peter Claver. Depuis 2024, il occupe les fonctions de chancelier du diocèse de Cape Palmas, d'administrateur de la cathédrale Sainte-Thérèse et d'enseignant pour la période 2024-2025, tout en assumant la présidence de l'association nationale des prêtres catholiques en 2025.

Enfin, il est directeur spirituel de l'Organisation des femmes catholiques, dans le diocèse de Cape Palmas, et également vicaire pour les affaires canoniques, dans le diocèse de Cape Palmas.