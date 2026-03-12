Egypte: Mgr Chami, Évêque melchite - Prière et jeûne pour « chasser les démons » qui alimentent les guerres

Le Caire — Ce qui « se passe dans le monde » interpelle « tous les responsables chrétiens, juifs et musulmans », ainsi que « tous ceux qui parlent au nom de leur foi et de leur religion ».

C'est à eux que s'adresse Mgr Jean-Marie Chami, Vicaire Patriarcal Général grec-catholique melkite pour l'Égypte, le Soudan et le Soudan du Sud, pour rappeler à tous que « nos traditions spirituelles nous rappellent sans cesse que la paix est la volonté de Dieu ». Il le fait dans une « lettre-appel » qui invite tout le monde à « l'adoration pour la paix ».

Mardi dernier, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a cité les versets du Psaume 144 pour rendre hommage aux soldats américains engagés dans l'offensive militaire en Iran : « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui forme mes mains pour la guerre et mes doigts pour le combat », a déclaré le politicien américain. « Il est mon Dieu aimant, ma forteresse, mon refuge et mon libérateur, mon bouclier dans lequel je me réfugie », a-t-il poursuivi en citant le psaume, avant d'ajouter : « Que le Seigneur accorde à nos guerriers une force et un refuge invincibles, une protection indestructible dans notre patrie et une victoire totale sur ceux qui cherchent à leur faire du mal. Amen. Que Dieu bénisse nos troupes et cette mission ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans sa lettre, l'Évêque Chami cite quant à lui les passages des livres sacrés des différentes communautés de croyants qui attestent leur prédilection pour la paix. Si la Torah rappelle le précepte d'« appeler d'abord » à la paix (« Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu l'appelleras d'abord à la paix »), dans la Bible, dans un passage du Livre des Nombres, on retrouve l'invocation/bénédiction reprise également par Saint François : « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix ».

L'Évêque Chami poursuit en citant la huitième sourate du Coran (« S'ils inclinent vers la paix, incline-toi aussi vers elle et place ta confiance en Dieu. Il est Celui qui entend et qui sait ») ; il rappelle également l'annonce du prophète Michée sur le temps où les hommes « de leurs épées forgeront des socs, et de leurs lances des serpes ; Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre ». Toutes ces phrases et ces références rendent encore plus criante et insupportable l'énigme des guerres déclenchées et justifiées par des arguments et un langage religieux.

« Aujourd'hui », poursuit Mgr Chami, « les familles quittent leurs maisons. Des peuples vivent dans l'angoisse et l'exil. Les enfants perdent leur enfance ». Et comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, « Il n'y a que le Jeûne et la Prière qui peuvent stopper le démon de la guerre ».

Dans la conclusion de sa lettre, Mgr Chami invoque le don de la paix en s'en remettant à l'intercession de saint François, de sainte Marie de Jésus Crucifié, « patronne de la Terre Sainte et du Moyen-Orient », ainsi qu'aux nombreux « saints innocents » qui versent leur sang dans les nouvelles guerres et « sont morts innocents ».