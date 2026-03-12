Burkina Faso: Guerre au Moyen-Orient - le ministre des Affaires étrangères s'imprègne de la situation des compatriotes dans les pays du Golfe

Le ministre des Affaires étrangères, entouré de ses proches collaborateurs, a présidé dans l'après-midi, du mardi 10 mars 2026, une rencontre par visioconférence avec les chefs des Missions diplomatiques et Postes consulaires du Burkina Faso installés dans les pays du Golfe.

Il s'agit notamment des représentations diplomatiques en République islamique d'Iran, au Qatar, aux Emirats arabes unis, au Royaume d'Arabie saoudite, en Türkiye et au Koweit. Cette rencontre tenue sous les orientations du président du Faso et la coordination du Premier ministre, avait pour objectif de faire le point de la situation actuelle dans les juridictions diplomatiques touchées par la crise en Iran.

Il s'agissait de s'enquérir de la situation des ressortissants burkinabè dans ces pays affectés par la guerre, d'échanger sur les dispositions prises dans chaque juridiction et de donner des orientations pour assurer la continuité des activités des MDPC et garantir la sécurité des ressortissants.

Des échanges, il ressort que dans l'ensemble, la situation des juridictions diplomatiques et des ressortissants est bien suivie avec une concertation régulière avec les pays accréditaires. Dès les premières alertes, des dispositions ont été prises par les ambassades à Téhéran et à Ankara, avec le soutien des Etats accréditaires et des autorités nationales pour garantir la sécurité des ressortissants burkinabè dans les zones de conflits.

Malgré la coupure de l'internet dans certaines zones, des mécanismes de communications ont été mis en place par les représentations diplomatiques burkinabè, pour régulièrement informer les compatriotes sur la conduite à tenir et sur les consignes de sécurité édictées par les pays d'accueil. Après avoir pris connaissance de la situation, le ministre des Affaires étrangères a instruit les ambassadeurs et Consuls généraux d'exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux membres de leurs juridictions.

« A vos communautés, montrez qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles sont au cœur de nos préoccupations en cette période difficile », a souligné Karamoko Jean Marie Traoré. Saluant la disponibilité des pays d'accueil qui ont pris des mesures pour rassurer les communautés étrangères, le ministre Traoré et la ministre déléguée ont félicité les chefs des Missions diplomatiques et Postes consulaires, pour la diligence et l'engagement dans la gestion de leurs juridictions et des compatriotes durant cette période difficile.

Ils les ont encouragés à maintenir l'élan, tout en faisant preuve de prudence et de respect des consignes sécuritaires édictées par les autorités de leurs pays d'accueil. Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer la proximité et la communication avec les compatriotes, en les invitant à toujours aller aux sources officielles pour les besoins d'informations, notamment sur le respect des consignes sécuritaires. Au terme de la rencontre, le chef de la diplomatie burkinabè a émis le vœu, que toutes les parties prenantes de ce conflit puissent revenir autour de la table de négociations pour un retour rapide à la paix.