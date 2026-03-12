Burkina Faso: Un orpailleur risque 30 ans de prison pour meurtre

Y.B., employé de commerce de 35 ans, célibataire et père de trois enfants a comparu, le lundi 9 mars 2026, devant la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, pour répondre des faits de meurtre sur la personne de S.A. Selon le procureur du Faso, les faits remontent à la nuit, du 28 au 29 décembre 2025, à Moussobadougou, dans la province du Houet.

A la barre, l'accusé reconnaît avoir porté des coups à la victime ayant entraîné sa mort, mais soutient qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire. D'après les explications du parquet, Y.B. et S.I. travaillaient ensemble sur un site d'orpaillage dans la localité. De cette collaboration, ils ont pu (...)