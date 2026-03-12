Burkina Faso: Un orpailleur risque 30 ans de prison pour meurtre

12 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Kamélé Fayama et Adaman Drabo

Y.B., employé de commerce de 35 ans, célibataire et père de trois enfants a comparu, le lundi 9 mars 2026, devant la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, pour répondre des faits de meurtre sur la personne de S.A. Selon le procureur du Faso, les faits remontent à la nuit, du 28 au 29 décembre 2025, à Moussobadougou, dans la province du Houet.

A la barre, l'accusé reconnaît avoir porté des coups à la victime ayant entraîné sa mort, mais soutient qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire. D'après les explications du parquet, Y.B. et S.I. travaillaient ensemble sur un site d'orpaillage dans la localité. De cette collaboration, ils ont pu (...)

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.