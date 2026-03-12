Burkina Faso: Quartier Ouaga 2 000 - La CNSS lance la construction d'un complexe immobilier

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a organisé une cérémonie marquant la pose de la première pierre de son projet de réalisation du complexe immobilier à usage d'habitation et de commerce, mercredi 11 mars 2026, à Ouagadougou.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) entend laisser son empreinte dans plusieurs villes du Burkina Faso avec des réalisations de logements. En effet, l'établissement public de prévoyance sociale vient de lancer la construction d'un « ambitieux » complexe immobilier à usage d'habitation et de commerce, situé au quartier Ouaga 2 000.

La cérémonie officielle de pose de la première pierre a eu lieu, le mercredi 11 mars 2026, à Ouagadougou sous le patronage du Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma. Implantée sur une superficie d'environ 9 000 mètres carrés (m2) de type R+8, l'infrastructure comprendra des appartements de haut standing de type F3, F4, des espaces commerciaux et des plateaux de bureaux destinés à créer un pôle économique dynamique.

En effet, le complexe immobilier de la CNSS, présenté comme un projet structurant à plusieurs égards selon le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, devrait contribuer à stimuler l'activité économique aussi bien au niveau local que national. Mathias Traoré a, par ailleurs, soutenu que le projet va générer des recettes fiscales et parafiscales pour l'Etat et offrir, à terme, des logements répondant aux exigences de confort, de modernité et d'accessibilité pour les populations.

Au-delà de ses retombées économiques, le complexe est appelé à devenir une référence architecturale durable dans le paysage urbain du quartier Ouaga 2 000 à Ouagadougou et dans l'ensemble de la capitale. « Il témoigne de notre capacité collective à bâtir grand, à bâtir bien et pour des générations futures », a-t-il confié. Le ministre des Serviteurs du Peuple à félicité la direction générale de la CNSS ainsi que l'ensemble des acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet.

Car, pour lui, cette initiative marque le début d'une ambition plus large pour la CNSS qui, à travers cette réalisation, affirme son rôle dans le développement national au-delà de sa mission première de protection sociale. Le ministre Traoré a, en outre, insisté sur la nécessité d'une continuité des travaux, 24 heures sur 24 heures, afin de garantir la livraison du complexe dans les délais prévus de 36 mois. Dans cette lancée, il a instruit les responsables de la CNSS à suivre le déroulement des travaux avec rigueur et professionnalisme afin d'assurer la réussite du projet.

Le Directeur général (DG) de la CNSS, Herman Yacouba Nacambo, a fait savoir que son institution entend également contribuer activement au développement économique et social du Burkina Faso. Dans cette optique, l'institution s'investit depuis plusieurs années dans la réalisation d'infrastructures et de programmes immobiliers. « La CNSS ne se contente pas de collecter et de redistribuer les cotisations. Elle bâtit, elle investit et crée de la valeur ajoutée pour le Burkina Faso », a-t-il souligné.

Des engagements pour la qualité des travaux

Pour le DG de la CNSS, ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie des populations et à soutenir les politiques nationales de logement, conformément à la vision définie par les « plus hautes autorités » du Burkina Faso. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les mois à venir avec la mise en œuvre de nouvelles réalisations dont les études sont actuellement en phase de finalisation, a-t-il souligné.

« Nous devons faire de ce projet un symbole éloquent de la modernité et du dynamisme de notre capitale, un héritage durable de la CNSS, de ses travailleurs, de ses assurés, de ses partenaires... », a-t-il souhaité. Tout en témoignant sa reconnaissance aux autorités, le premier responsable de la CNSS a salué l'engagement « remarquable » de l'ensemble des acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet.

Le DG du groupement ACPO-BORA INSAAT, entreprise chargée de l'exécution des travaux, Urbain Bako, a rassuré de la sécurité, la qualité des travaux, le respect des délais et la transparence. L'entreprise a également affirmé sa volonté de réduire au maximum les nuisances pour les populations riveraines pendant la durée des travaux.