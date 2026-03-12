Afrique: Le Burkina Faso lève 66 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget 2026, l'Etat du Burkina Faso a levé le mercredi 11 mars 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 65,999 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le Trésor Public burkinabé a mis en adjudication la somme globale de 60 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 128,799 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 214,67%.

Le montant des soumissions retenu est de 65,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 62,800 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 51,24%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,38% pour les bons, 7,61% pour les obligations de 3 ans, 7,26% pour celles de 5 ans et 7,39% pour celles de 7ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émetteur compte rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 mars 2027. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor Public burkinabé entend le faire le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 mars 2029 pour celles de 3 ans, au 12 mars 2031 pour celles de 5 ans et au 12 mars 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.