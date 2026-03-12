Maroc: Au pays - Le groupe Delta Holding annonce une hausse de 3,6% de son chiffre d'affaires consolidé au 4ème trimestre 2025

A l'issue du 4ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe industriel marocain Delta Holding a enregistré une progression de 3,6% par rapport au 4ème trimestre 2024, selon les indicateurs de la période sous revue établis par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un chiffre d'affaires consolidé de 1 012 millions de dirhams (MDH) contre 977 MDH en 2024. Toutefois, de l'avis des responsables du groupe industriel, sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 3 054 MDH contre 3 138 millions MDH un an auparavant, en léger recul de 2,7% sous l'impact de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par les filiales SSM (Société de Sel de Mohammedia) et DHS (Delta Holding Sénégal).

« Pour SSM, signale la direction du groupe, le chiffre d'affaires a enregistré un recul de 31% dû à une baisse de plus de 74% des exportations vers l'Europe en raison de la faible intensité de l'hiver 2024/2025 dans cette région, ayant limitée la demande en sel de déneigement. » Elle souligne que cette baisse importante a été atténuée par une augmentation des exportations vers l'Amérique du Nord de près de 67%.

Pour la filiale DHS, le chiffre d'affaires a enregistré un recul de 37% lié, selon toujours les responsables de Delta Holding, à la baisse des ventes de bitumes impactées par la suspension provisoire, par le nouveau gouvernement sénégalais, de bon nombre de projets routiers, visant une renégociation des contrats de réalisation conclus sous le précédent gouvernement. Le chiffre d'affaires réalisé par les filiales du Groupe sur le marché local a permis de compenser la réduction du chiffre d'affaires à l'International des filiales SSM et DHS.

Les dépenses d'investissements se sont élevées à 125 millions MDH dont 22 millions MDH réalisés au cours du 4ème trimestre 2025.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à la même période en 2024, avec une réduction de 90%, à -446 MDH.