Sénégal: Commune de Missirah Sirimana - Des infrastructures scolaires de 28,4 millions FCFA réceptionnées

La mairie de Missirah Sirimana a procédé, en début de semaine (lundi) , à la réception de nouvelles infrastructures scolaires réalisées avec l'appui de la Société des Mines d'Or de Sabodala (SGO). Ces réalisations, d'un coût global de 28 486 472 F CFA, s'inscrivent dans le cadre du soutien apporté au secteur de l'éducation dans la commune.

Les ouvrages réceptionnés concernent la construction d'un mur de clôture à l'école élémentaire de Dambala Kénioto ainsi que l'édification d'une salle de classe électrifiée à l'école élémentaire de Khassaguiry. Ces infrastructures visent notamment à renforcer la sécurité des élèves et à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au sein de ces établissements. La cérémonie s'est déroulée en présence des populations, des équipes pédagogiques, des membres du conseil municipal ainsi que des représentants de la société partenaire.

Prenant la parole, le maire Karamba Cissokho a salué l'appui de la SGO, soulignant que ce partenariat contribue de manière significative au développement du secteur éducatif local. Il a réaffirmé la volonté de la municipalité de faire de l'éducation une priorité, rappelant les efforts déjà consentis cette année à travers la dotation en équipements scolaires et la réalisation d'infrastructures.

De leur côté, les représentants de la SGO ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la collaboration avec la commune. Ils ont également invité les bénéficiaires à veiller à une utilisation responsable et à un entretien adéquat des infrastructures mises à la disposition des écoles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn