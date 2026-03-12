Sénégal: Enseignement supérieur - Un appel à candidatures pour le financement de 40 projets de recherche

Un appel à candidatures a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) pour le financement de 40 projets de recherche. Plusieurs domaines sont visés.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation (Dgri), met en place un Fonds compétitif pour la recherche à impact. Selon un communiqué de presse, « cet instrument d'intermédiation entre la demande de recherche et l'offre scientifique a pour vocation de générer des données probantes pour éclairer les politiques publiques ». C'est dans ce cadre que le ministère a lancé un appel à candidatures pour sélectionner et financer 40 projets stratégiques apportant des solutions concrètes aux défis du développement durable et de la souveraineté nationale.

Selon le document, les projets soumis doivent concourir aux objectifs suivants : « soutenir la recherche fondamentale et appliquée ainsi que le développement de solutions innovantes directement liées aux priorités de développement national et territorial ; promouvoir et valoriser les connaissances et compétences, savoirs et savoir-faire locaux et nationaux ».

Il s'agit également de renforcer les capacités institutionnelles et humaines des institutions de recherche ainsi que les relations partenariales avec le secteur privé ; impliquer les chercheuses à tous les niveaux et accompagner les jeunes chercheurs. « Les propositions doivent s'inscrire dans les domaines suivants », a-t-on ajouté.

Il s'agit notamment de l'agriculture et la souveraineté alimentaire ; l'économie et l'industrialisation ; la santé et le bien-être ; l'environnement et les ressources naturelles, le numérique et les technologies émergentes ; la société, l'administration et la gouvernance. Le ministère de préciser que « l'intégration des aspects sociaux et anthropologiques, via l'inclusion de chercheurs en sciences sociales, est requise pour tous les projets Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (Stem).

Le communiqué mentionne que « les candidats éligibles sont les enseignants-chercheurs ou chercheurs rattachés à une université publique, un institut de recherche, un établissement public à caractère scientifique et technologique (Epst) ou un secteur industriel public orienté vers la recherche et le développement ». La sélection, poursuit la source, « se fera en 4 étapes : vérification administrative, évaluation scientifique par un panel d'experts, auditions ou visites de terrain pour la catégorie (si nécessaire) et la décision finale du comité de pilotage ».