Sénégal: Fissel - La mort suspecte d'un âne et de plusieurs vautours intrigue les enquêteurs

Une découverte inquiétante a été signalée hier mercredi dans la commune de Fissel, dans le département de Mbour.

Un âne ainsi que vingt-cinq oiseaux charognards, dont vingt-quatre vautours et un corbeau, ont été retrouvés morts près du village de Khaoul Godaguène, suscitant interrogations et soupçons parmi les populations locales. Alertée le 8 mars vers 13 heures, la brigade de proximité de Fissel, rattachée à la compagnie de gendarmerie de Mbour, s'est rendue sur les lieux pour constater les faits.

Un animal abandonné sur le chemin du retour

Selon les premières informations, l'âne appartenait à un cultivateur de 58 ans, identifié par les initiales S.T. L'animal avait été attelé à une charrette pour se rendre au marché hebdomadaire de Mbafaye, conduit par le neveu du propriétaire, un adolescent de 17 ans. Sur le chemin du retour, l'un des deux ânes s'est effondré et n'a plus été en mesure de poursuivre la route. Malgré plusieurs tentatives pour le récupérer, l'animal a finalement succombé le 6 mars.

Des indices troublants sur les lieux

Lorsque le propriétaire est revenu sur place deux jours plus tard, il a découvert la carcasse entourée de nombreux vautours morts. Les constatations des enquêteurs ont également révélé que les têtes des vautours avaient été coupées et emportées, un détail qui alimente certaines suspicions dans la zone.

Autre élément intrigant : l'un des vautours portait deux colliers d'identification, portant notamment l'inscription « Museum - Paris », ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un oiseau suivi dans le cadre d'un programme scientifique.

La piste d'un empoisonnement

Les services vétérinaires, les agents des Eaux et Forêts de Ndiaganiao ainsi que les services d'hygiène se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations et sécuriser la zone. Faute d'autopsie possible en raison de l'état de décomposition avancée de l'âne, les spécialistes privilégient pour l'instant la piste d'un empoisonnement. Les charognards auraient ainsi péri après avoir consommé la carcasse contaminée