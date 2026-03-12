Sénégal: Côte d'Ivoire - Le résultat net de la société Sicable progresse de 39% en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la Société ivoirienne de câbles (Sicable) a progressé de 39% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers 2025 établis par les responsables de cette entreprise.

Ce résultat est en effet passé de 1,224milliard FCFA en 2024 à 1,704 milliard FCFA durant la période sous revue.

Pour sa part, le chiffre d'affaires total connait une hausse de 2,138 milliards à 21,263 milliards FCFA contre 19,125 milliards FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de la société, elle a augmenté de 8,43%, s'établissant à 3,47 milliards FCFA contre 3,20 milliards FCFA à la fin de l'exercice 2024.

De leur côté, les charges de personnel ont été comptabilisés à 1,298 milliard FCFA contre 1,237 milliard FCFA en 2024.

Quant à l'excédent brut d'exploitation, il s'est situé à 2,173 milliards FCFA contre 1,965 milliard FCFA à fin 2024, soit une hausse de 11%.

La même tendance haussière caractérise le résultat d'exploitation, s'établissant à 2,264 milliards FCFA contre 1,784 milliard FCFA en 2024(+27%).