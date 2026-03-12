Congo-Kinshasa: Lualaba - Plusieurs morts dans un éboulement à la carrière « Safi » à Kakanda

Un drame est survenu mercredi 11 mars dans la cité de Kakanda, située dans le territoire de Lubudi (Lualaba). Un éboulement de terre dans la carrière minière dénommée « Safi » a coûté la vie à plusieurs creuseurs artisanaux qui y opéraient clandestinement.

Le bilan exact reste encore difficile à établir, mais des sources locales sur place confirment que plusieurs corps ont été tirés des décombres. L'accident s'est produit dans une concession appartenant à une entreprise minière locale, mais actuellement envahie par des exploitants artisanaux.

Selon les premiers témoignages recueillis, les victimes travaillaient dans des galeries de fortune, creusées sans aucune étude technique préalable ni dispositif de soutènement. Ces creuseurs « clandestins » bravent quotidiennement le danger pour extraire des minerais, principalement du cuivre et du cobalt, dans des zones pourtant interdites au public.

« Ils travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, sans aucun équipement de protection ni mesure de sécurité. La fragilité du sol, accentuée par les activités de creusage désordonnées, rend ces accidents presque inévitables », déplore un acteur de la société civile locale.

Circonstances encore floues

Jusque ce jeudi 12 mars, les circonstances précises ayant conduit à cet éboulement ne sont pas encore formellement déterminées. Les autorités locales et les responsables de l'entreprise minière propriétaire de la concession ne se sont pas encore exprimés officiellement sur l'ampleur du sinistre.

Les opérations de secours, souvent menées par les autres creuseurs avec des moyens rudimentaires, se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres corps ensevelis.

La problématique de l'incursion des exploitants artisanaux dans les concessions industrielles reste un défi majeur dans la province du Lualaba, provoquant régulièrement des incidents mortels de ce genre.

Le 7 février dernier, 11 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort dans un éboulement dans la carrière de Tulwizembe, située à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, chef-lieu de cette province.