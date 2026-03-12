Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Le pays mise sur la continuité pour aller chercher la qualification en barrages

Sébastien Desabre a dévoilé une liste de 26 joueurs pour le barrage intercontinental de la RD Congo fin mars au Mexique. Un groupe dans la continuité de la dernière CAN, renforcé par le retour de Yoane Wissa, qui suscite autant de confiance que de critiques au sein du public congolais.

La RD Congo connaît désormais les joueurs appelés à disputer les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé ce mercredi une liste de 26 joueurs chargés de tenter d'offrir au pays une deuxième qualification historique pour un Mondial.

Le rendez-vous décisif aura lieu à Guadalajara, au Mexique, où la sélection congolaise jouera son avenir mondialiste contre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie le 31 mars. Pour cette dernière ligne droite, le technicien français s'appuie logiquement sur l'ossature de l'équipe éliminée en 8es de finale de la CAN 2025, avec des cadres comme Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Elia ou encore Bongonda. Le tout renforcé par un retour très attendu, celui de Yoane Wissa.

Sébastien Desabre a donc choisi la carte de la continuité, un choix qui se veut rassurant pour certains, comme Benoît. « Du point de vue du fan, on voit qu'il y a de la qualité avec d'autres joueurs qui reviennent. Par exemple, en attaque, on a Yoane Wissa qui revient. Grady Diangana qui est là, il y a aussi Jeremy Ngakia. C'est une bonne chose pour nous. »

Les joueurs locaux absents

Pourtant, cette stabilité ne fait pas l'unanimité. D'aucuns craignent qu'en reconduisant quasiment le même effectif, les Léopards ne retombent dans les travers observés lors de la dernière campagne continentale. Les critiques redoutent un jeu devenu trop prévisible, basé essentiellement sur l'équilibre défensif, au détriment de la créativité offensive.

De son côté, Barthes regrette une absence de taille, celle des talents locaux. « Une liste sans joueurs locaux, ce n'est pas vraiment une bonne chose d'après nous. Parce que du jour au lendemain, les binationalistes, les nationaux peuvent décider de ne plus venir. Les locaux seront eux toujours disponibles. Malheureusement, sur la liste de Desabre, on ne retrouve aucun joueur du championnat congolais. »

Chancel Mbemba et ses coéquipiers portent désormais sur leurs épaules la lourde responsabilité d'écrire l'une des plus belles pages du football congolais, à plus de 10 000 kilomètres de Kinshasa.