Afrique: Rencontre des écrivains, artistes et chercheurs noirs au Mcn, à partir de e 19 ars - Dakar carrefour de réflexion et de création pour les voix majeures de la culture noire contemporaine

Le Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar abritera, du 19 au 22 mars 2026, une importante rencontre internationale réunissant écrivains, artistes, chercheurs et acteurs culturels du continent africain et de sa diaspora. L'annonce a été faite dans un communiqué parvenu hier, mardi 10 mars 2026, à la rédaction de Sud Quotidien.

Cette rencontre s'inscrit dans la commémoration du 70e anniversaire du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs, organisé en 1956 à la Sorbonne. À l'époque, des intellectuels noirs venus des quatre coins du monde s'étaient réunis pour affirmer l'unité culturelle des peuples noirs et dénoncer la colonisation. Ce rendez-vous historique, considéré comme un acte fondateur des mouvements culturels panafricains, demeure aujourd'hui une référence majeure pour les penseurs et créateurs africains.

Selon le communiqué, cette édition commémorative est organisée par la maison d'édition et revue Présence Africaine, en partenariat avec le MCN et plusieurs institutions culturelles. L'objectif est de revisiter l'héritage intellectuel et artistique de 1956 tout en ouvrant une réflexion sur les défis contemporains auxquels font face les créateurs africains et afro descendants.

TROIS GRANDS AXES DE REFLEXION

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux de cette rencontre internationale s'articuleront autour de trois grandes thématiques. La première portera sur les héritages du Congrès de 1956 et les richesses de la culture négro-africaine, avec un regard rétrospectif sur les luttes intellectuelles et artistiques qui ont contribué à la valorisation des identités culturelles africaines.

Le deuxième axe proposera un état des lieux de la crise culturelle actuelle, à travers les réalités contemporaines du continent africain et celles de sa diaspora. Les participants analyseront notamment les mutations des industries culturelles, les enjeux de transmission et les défis liés à la mondialisation culturelle.

Enfin, la troisième séquence de discussions sera consacrée aux perspectives d'avenir pour les écrivains et artistes noirs, à l'heure des transformations profondes induites par le numérique et l'intelligence artificielle. Les intervenants réfléchiront aux nouvelles formes de création, de diffusion et de préservation du patrimoine culturel dans un monde en pleine mutation technologique.

À travers cette initiative, le Musée des Civilisations Noires entend contribuer à raviver l'esprit de dialogue intellectuel et artistique qui avait animé le congrès fondateur de 1956. Pendant quatre jours, Dakar devrait ainsi devenir un carrefour de réflexion et de création pour les voix majeures de la culture noire contemporaine.