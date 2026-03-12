Sénégal: Santé & éducation - Le gouvernement annonce le recrutement de 6 850 agents

Le gouvernement lance un programme de recrutement massif de 4 350 enseignants et 2 500 agents de santé pour renforcer deux secteurs vitaux, dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale et de croissance inclusive.

Une bonne nouvelle pour les acteurs des secteurs de l'éducation et de la santé. En réunion du Conseil des ministres, tenue hier mercredi 11 mars 2026, le gouvernement a annoncé un vaste programme de recrutement pour l'année 2026. Ce programme prévoit l'embauche de 4 350 enseignants (français, anglais, arabe et daara) et de 2 500 agents de santé.

Dans sa communication, le Premier ministre a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts exceptionnels déployés par le gouvernement pour redresser ces secteurs vitaux, dans un contexte général difficile. Elle répond à l'engagement de mettre en oeuvre le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025 entre le gouvernement, les syndicats et le patronat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Auparavant, le Chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a dressé un diagnostic peu reluisant du secteur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, confronté, selon lui, « à une crise lancinante due essentiellement à un déficit global de personnel, un manque d'infrastructures et d'équipements en nombre et en qualité, la détérioration de l'environnement scolaire, l'inadéquation des curricula d'enseignement et de formation, la faible promotion des filières scientifiques, la question récurrente des bourses étudiantes, le dérèglement du calendrier universitaire ainsi que l'instabilité chronique de l'espace scolaire et universitaire ».

S'agissant du secteur de la santé, le Premier ministre a souligné que le gouvernement a engagé une réorganisation des programmes sectoriels, en mettant davantage l'accent sur les actions de prévention et de promotion de la santé. Cette orientation stratégique s'accompagne d'une révision de l'organigramme du ministère au niveau central, ainsi que de plusieurs réformes structurantes en cours, notamment la révision du Code de la Santé publique, la réforme du cadre juridique relatif à la santé mentale et l'actualisation de la carte sanitaire nationale.