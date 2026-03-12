Sénégal: Renforcement de l'efficacité de la politique étrangère - Le Chef de l'Etat convoque les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du pays

12 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral Gomis

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va tenir son premier conclave avec les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal. S'exprimant hier, mercredi 11 mars 2026, lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a informé le Conseil avoir convoqué, les 18 et 19 avril 2026, la Conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal.

Il a rappelé que le Sénégal reste un pays attaché à la paix, au multilatéralisme et à l'intégration africaine. À ce titre, il a demandé de veiller à la modernisation du réseau diplomatique et consulaire, en vue de renforcer l'efficacité de la politique étrangère du pays.

Loin de s'en tenir là, le Chef de l'État a également annoncé que le Sénégal accueillera la 10e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui enregistrera la participation de plusieurs décideurs et acteurs civils et militaires du continent africain.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.