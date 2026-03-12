Sénégal: Renforcement de l'efficacité de la politique étrangère - Le Chef de l'Etat convoque les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du pays

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va tenir son premier conclave avec les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal. S'exprimant hier, mercredi 11 mars 2026, lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a informé le Conseil avoir convoqué, les 18 et 19 avril 2026, la Conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal.

Il a rappelé que le Sénégal reste un pays attaché à la paix, au multilatéralisme et à l'intégration africaine. À ce titre, il a demandé de veiller à la modernisation du réseau diplomatique et consulaire, en vue de renforcer l'efficacité de la politique étrangère du pays.

Loin de s'en tenir là, le Chef de l'État a également annoncé que le Sénégal accueillera la 10e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui enregistrera la participation de plusieurs décideurs et acteurs civils et militaires du continent africain.