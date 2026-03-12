Sénégal: Ramadan - La Fondation Crédit mutuel du pays soutient le daara de Tawfekh

La Fondation Crédit Mutuel du Sénégal a offert hier, 11 mars, un important lot de denrées alimentaires au daara de Tawfekh. Le don est composé de riz, d'huile, de sucre, de savon, de dattes et d'eau. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale l'institution financière.

Présent lors de la cérémonie, Nassirou Fall responsable de la zone Baol du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), qui couvre Khombole, la région de Diourbel et Darou Mouhty a expliqué le sens de cette initiative et le sens de la visite qui répond à une tradition bien établie au sein de l'institution.

« L'objet de la visite c'est comme à l'accoutumée, le crédit mutuel faisait ce geste durant tout le mois de ramadan pour venir en aide aux personnes démunies en particulier les daaras. C'est dans ce cadre qu'on est venu au niveau de ce daara pour amener des denrées alimentaires composées de riz, d'huile, savon, sucre, dattes et de l'eau pour appuyer ses populations qui sont dans le besoin. Nous avons trouvé des gens qui en ont besoin.

Ce don vient de la Fondation du Crédit mutuel. Je rappelle que ce que l'on est en train de faire ici, on le fait au niveau du reste du territoire national. C'est un appui fort que le Crédit mutuel fait à l'endroit des populations. C'est pour montrer que c'est une institution qui oeuvre dans l'activité sociale. Tout ce qu'on gagne on le réinvestit dans le domaine social et sanitaire pour traduire la finance de proximité », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Serigne Bassirou Dia le maître coranique et responsable du daara de Tawfekh a salué ce geste de solidarité. Selon lui, les talibés placés sous sa responsabilité ne pratiquent pas la mendicité et bénéficient d'une prise en charge complète. « Ces talibés ne mendient pas. Ils sont totalement pris en charge. Pour leur prise en charge médicale, c'est moi-même qui les prend en charge surtout pendant l'hivernage quand ils sont atteints de paludisme.

Si cela dépasse mes moyens, je fais appel à ses leurs parents. Tout ce que j'ai comme moyens ce sont des bienfaiteurs qui me le donnent. Chaque mois, nous dépensons 600 kgs en vivres dont 300 kgs de riz et 300 kgs de mil. Donc nous vous remercions car vous êtes dans un lieu béni », a-t-il affirmé.

Pour rappel, ce daara a été fondé par Serigne Bassirou Mbacké Ibnou Serigne Touba, père de l'actuel khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.