Cote d'Ivoire: Affaire Bétharram - La parole des victimes se libère petit à petit mais le tabou persiste

Les membres de la Commission indépendante, chargée d'enquêter sur les violences au sein de la congrégation de Bétharram à l'étranger, est de retour de Côte d'Ivoire. Le pays est considéré comme l'épicentre de cette affaire à l'international. Ils ont recueilli six nouveaux témoignages, six Ivoiriens qui dénoncent des faits d'agressions sexuelles lorsqu'ils étaient mineurs,

Un agresseur présumé est évoqué dans ces témoignages : Benat Segur. Ce prêtre français décédé en 2010, a fréquenté la paroisse d'Adiopodoumé, près d'Abidjan, en 1990, là où est implantée la congrégation de Betharram en Côte d'Ivoire.

Le tabou des violences sur des hommes, un frein à la parole

Cela porte à dix le nombre de témoignages de victimes ivoiriennes recueillies par cette commission. Un chiffre sans doute sous-estimé, explique Magali Besse, qui a mené plusieurs entretiens. « Chaque personne victime va parler d'autres personnes. Dans ce contexte là, on a bien perçu aussi que la dimension du fait que ce soit un homme qui agresse sexuellement des garçons renforce encore le tabou pour certaines personnes. Que ce soit des témoins ou des victimes. Cela peut amener certains à ne pas souhaiter s'exprimer », analyse-t-elle.

Un silence et des agressions symptomatiques d'un rapport de domination après des décennies de colonisation française, explique Magali Besse. « La vulnérabilité est un facteur de victimisation et on sait qu'évidemment, y compris dans le contexte postcolonial, il peut y avoir des écarts économiques, des choses qui vont faciliter la commission des violences », constate Magali Besse.

Vers des indemnisations plutôt qu'un procès

À défaut de déposer une plainte qui n'aboutira pas du fait de la prescription des faits, ces victimes pourront solliciter une indemnisation auprès d'une structure spécialement dédiée. Quant à la commission d'enquête, elle n'exclut pas de retourner prochainement en Côte d'Ivoire pour recueillir d'autres témoignages.