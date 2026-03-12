Madagascar: Poste de Premier Ministre - Plusieurs noms évoqués

Des noms de premier ministrable circulent et se font insistants dans les discussions depuis hier. Il s'agit essentiellement de figures politiques dont un ancien président et un ancien chef d'État.

Les paris sont ouverts. Le fait que le nouveau Premier ministre pourrait être nommé avant la fin de cette semaine tend à se confirmer. D'ici, les spéculations sur les noms de celui ou celle qui siégera au palais d'État de Mahazoarivo vont bon train.

Entre déclarations à la presse et publications sur les réseaux sociaux, chaque entité et courant politique s'active pour mettre en avant leur favori pour être nommé chef du gouvernement. Il y a la Gen Y et Z « officielle », qui font part de leur préférence pour Tahina Razafinjoelina, ancien candidat à la mairie d'Antananarivo, ou Laza Razafiarison, ancien candidat à la présidentielle de 2013, pour être nommé Premier ministre.

Par ailleurs, les noms de José Andrianoelison, ancien ministre de la Production agricole et de la Réforme agraire du temps de l'ancien président Didier Ratsiraka, ou encore de Fanirisoa Ernaivo, ministre de la Justice sortante, et de Serge Jovial Imbeh, économiste et candidat à la présidentielle de 2018, sont aussi parmi les noms cités dans les discussions.

Au-delà des spéculations, la fin de mission de l'ensemble du gouvernement décrétée par le président de la Refondation de la République, lundi, a notamment pour but de changer de Premier ministre. Outre les défis socio-économiques, le Chef de l'État souhaiterait aussi que le locataire de Mahazoarivo soit à la hauteur des challenges politiques à venir. L'officier supérieur accorderait également une importance particulière à la confiance mutuelle entre lui et son futur Premier ministre.

Deux anciens Chefs d'État

« Il est certain que le Chef de l'État a déjà une idée en tête de celui ou celle qu'il va nommer, sans quoi il n'aurait pas pris cette décision de mettre fin à la mission du gouvernement », indique une source avisée. Parmi les noms qui seraient dans la « short-list » du colonel Randrianirina figurerait celui de Mamitiana Rajaonarison, directeur général du Service de renseignement financier (SAMIFIN). Il est un ancien officier de la gendarmerie. Tout comme le colonel Randrianirina, il est issu de la 23e promotion de l'Académie militaire.

La question de l'aisance relationnelle avec les partenaires internationaux, ainsi qu'avec les différents courants politiques qui soutiennent le pouvoir, figurerait aussi parmi les critères. Dans la conjoncture particulière actuelle, le fait qu'il s'agisse d'une personnalité qui ferait l'unanimité auprès des différents courants régionaux du pays entrerait aussi en ligne de compte. Il miserait aussi sur la compétence, mais aussi l'expérience, ainsi que la rigueur et la droiture.

Le nom de Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères sortante, est cité par certaines sources. De même que ceux de Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, et de Rivo Rakotovao, ancien président du Sénat et ancien chef d'État par intérim. Celui ou celle qui sera désigné Premier ministre devra, toutefois, faire abstraction d'une ambition présidentielle étant donné que ses proches poussent pour que le colonel Randrianirina s'aligne à la prochaine course à la magistrature suprême.

Le casting des favoris du locataire d'Iavoloha pour diriger le futur gouvernement aurait déjà commencé. « Ceux qui font partie de la short-list ont déjà eu un entretien avec le président de la Refondation. À l'allure où vont les choses, le nouveau Premier ministre sera vraisemblablement connu en fin de semaine », affirme une source proche du dossier.