Madagascar: Basketball 5x5 - Smatchin Ao Tsara - L'ESSCA reste l'institut le plus titré

Le tournoi inter-instituts et universités Smatchin revient en force cette année pour le basketball. En onze éditions, l'ESSCA caracole en tête en nombre de victoires et figure parmi les favoris.

Avant le coup d'envoi de la douzième édition, baptisée « Smatchin Ao Tsara », qui se jouera du 14 au 22 mars au Palais des sports de Mahamasina, un regard dans le rétroviseur confirme une évidence : l'ESSCA demeure l'institut le plus titré de l'histoire de la compétition avec un total de cinq victoires chez les garçons et les filles.

Avant même l'ouverture officielle de la compétition ce samedi, un constat s'impose : l'ESSCA, chez les garçons comme chez les filles, domine largement le palmarès. L'établissement totalise cinq titres, dont trois chez les hommes et deux chez les dames, ce qui en fait la référence historique du tournoi.

Cette régularité au plus haut niveau place naturellement les équipes masculine et féminine de l'ESSCA parmi les grandes favorites de cette douzième édition.

Derrière ce leader incontesté figure la Faculté EGS, qui compte quatre sacres à son actif, dont trois chez les hommes et un chez les dames. L'institut reste un sérieux prétendant, capable de bousculer la hiérarchie. U-Magis, chez les garçons, avec deux titres, fait également partie des formations les plus respectées de la compétition.

Au regard du palmarès et des dernières performances, plusieurs équipes se dégagent déjà comme candidates sérieuses au sacre. L'ESSCA, aussi bien chez les filles que chez les garçons, tentera de consolider son statut de référence. U-Magis chez les hommes, Fac EGS, INSCAE chez les dames et IUM figurent également parmi les formations à surveiller de près durant toute la semaine de compétition.

Attrait grandissant

Cette édition 2026 marque aussi un élargissement du tournoi avec cinq nouveaux participants : Millennium University, Université Vakinankaratra d'Antsirabe, EGSS Fianarantsoa, IFSM et ISTS. Leur présence témoigne de l'attrait grandissant de Smatchin dans le paysage universitaire malgache.

Autre particularité de cette édition, sept équipes proviennent des régions hors d'Antananarivo, notamment Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara et Toamasina. Une participation qui renforce la dimension nationale du tournoi et promet des confrontations inédites.

« Avec le talent des joueurs et joueuses durant le tournoi de basketball inter-universités et instituts, la FMBB, avec la direction technique nationale, aura l'occasion de détecter de nouveaux talents. Et ils sont nombreux et certains d'entre eux n'ont pas de clubs. C'est là que nous intervenons pour les attirer, car ils constituent l'avenir du basketball », confie Solofohery Angelot Razafiarivony, DTN de la FMBB.

Pendant plus d'une semaine, le Palais des sports de Mahamasina vibrera ainsi au rythme des paniers et des encouragements des supporters étudiants. Reste à savoir si l'ESSCA parviendra à confirmer sa suprématie ou si un nouvel acteur viendra bouleverser la hiérarchie.