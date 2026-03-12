Madagascar: Atsinanana - Des habitants dans des conditions de détresse totale

La reconstruction totale de la ville de Toamasina est encore très difficile à envisager et reste incertaine. Les dégâts causés par le cataclysme naturel Gezani, en février, sont considérables.

Tous les habitants des cent trente-huit fokontany inclus dans la commune urbaine de Toamasina sont sinistrés. De nombreux appels de détresse sont lancés par la majorité des victimes. À l'instar de ceux vivant dans le fokontany de Mangarano, parcelle 11/46, et de la Verrerie, parcelle 11/73, ainsi qu'à Andranomadio, des quartiers très fréquentés et peuplés.

Les sinistrés vivent dans la précarité et dans des conditions inhumaines depuis la destruction de leurs maisons, rasées et réduites en ruines en une seule nuit, le 10 février dernier.

Aujourd'hui, dans la cour de leur ancienne maison, la majorité a bâti des habitations de fortune en paille, en falafa ou en satrana. Il s'agit d'abris pour toute une famille, servant uniquement à dormir et à ranger les seuls effets personnels qui n'ont pas été dévastés.

C'est notamment le cas à Mangarano, où une mère de famille et ses trois enfants, encore tout petits, vivent dans des conditions déplorables et dangereuses pour leur santé. La petite cabane de moins de 2 m2 est entourée d'eau. Dès qu'ils sortent, ils ont les pieds dans des eaux usées. Cette situation est très dangereuse pour la santé des enfants. Les plus petits jouent et boivent de l'eau sale, selon le témoignage d'une mère de famille.

Reconstruction

« Je ne sais pas si les autorités et l'État comprennent que nous ne sommes pas en situation de famine, mais des sinistrés, victimes des conséquences du cyclone. Nous n'avons pas besoin de trois kapoaka de riz ou de 20 000 ariary. Nous avons besoin de tôles et de matériaux de construction pour nos maisons. De nombreuses familles sont démunies et se trouvent dans des situations très précaires à Toamasina. La population a besoin d'aide pour rebâtir et repartir », a déploré une jeune femme habitant à Mangarano.

La priorité et l'urgence doivent être consacrées aux travaux de reconstruction des maisons ravagées et non à autre chose. Les pluies ont succédé au cyclone depuis plus de dix jours. La ville de Toamasina est de nouveau sous les eaux et les maisons sans toit sont encore plus affectées qu'auparavant.

Dans le fokontany de la Verrerie 21/73, le mécontentement grandit. « Cela fait un mois que le cyclone Gezani a frappé. Pourtant, les habitants vivent toujours dans l'eau. Le cyclone a ravagé le village et beaucoup de personnes n'ont pas encore été secourues. Certaines ont construit de petits abris, mais aucun système d'évacuation des eaux n'existe. Les eaux des toilettes se déversent dans les étangs alors que des enfants y jouent. On craint une épidémie de maladies contagieuses et la prolifération des moustiques. Les responsables devraient réagir d'urgence », a martelé une habitante de la Verrerie.

À Toamasina en zone suburbaine, les eaux montent et 97 % des habitants de douze fokontany vivent à ciel ouvert, notamment à Ampasimpotsy, où cent vingt-huit familles se retrouvent sans abri.