Madagascar: Gasy Dihy - Jean Louis valorise la danse traditionnelle

Également danseur et trompettiste du groupe Rossy, Jean Louis poursuit son engagement pour la culture malgache à travers le groupe Gasy Dihy, dédié à la danse traditionnelle.

Faire vivre la richesse de la culture malgache sur scène. Tel est le combat artistique de Jean Louis, danseur et trompettiste « mpitsoka bapapan'i Rossy » connu pour avoir évolué aux côtés de l'artiste Rossy. Aujourd'hui, il poursuit cette passion à travers Gasy Dihy, un groupe qu'il a fondé en 2015 afin de promouvoir la danse et la musique traditionnelles malgaches.

La formation réunit dix membres, composés de danseurs, musiciens et chanteurs, qui partagent un même objectif : mettre en valeur les coutumes et les traditions malgaches à travers des spectacles mêlant chorégraphie, chant et instruments traditionnels.

Le groupe se distingue notamment par le soin apporté à la mise en scène. Costumes, coiffures et ornements sont pensés pour refléter l'esthétique et l'identité culturelle malgaches lors des représentations. Au-delà de la danse, la musique occupe une place essentielle dans leurs performances. Les artistes utilisent différents instruments tels que l'angorodao, la lokanga, la trompette, les percussions, l'ampongabe ou encore le langoroany, créant une harmonie parfaite entre mouvement, rythme et chant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ambition

Depuis sa création, Gasy Dihy s'est déjà produit sur plusieurs scènes et événements. Le groupe a notamment participé au Youth Connect Africa au Novotel, à la COP 11 - Conférence des parties de la Convention de Nairobi au CCI Ivato, à Antananarivo, à la Journée mondiale du Taichi et du Gong au Petit Palais de Mahamasina, au 5e Comesa au Novotel Ivandry, ainsi qu'au Salon international des acteurs économiques.

À travers ces différentes prestations, Jean Louis et les membres de Gasy Dihy poursuivent une ambition claire : transmettre et valoriser la danse et la musique à travers la culture malgache, tout en faisant découvrir cette richesse artistique sur différentes scènes.