Madagascar: Gasy Dihy - Jean Louis valorise la danse traditionnelle

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Également danseur et trompettiste du groupe Rossy, Jean Louis poursuit son engagement pour la culture malgache à travers le groupe Gasy Dihy, dédié à la danse traditionnelle.

Faire vivre la richesse de la culture malgache sur scène. Tel est le combat artistique de Jean Louis, danseur et trompettiste « mpitsoka bapapan'i Rossy » connu pour avoir évolué aux côtés de l'artiste Rossy. Aujourd'hui, il poursuit cette passion à travers Gasy Dihy, un groupe qu'il a fondé en 2015 afin de promouvoir la danse et la musique traditionnelles malgaches.

La formation réunit dix membres, composés de danseurs, musiciens et chanteurs, qui partagent un même objectif : mettre en valeur les coutumes et les traditions malgaches à travers des spectacles mêlant chorégraphie, chant et instruments traditionnels.

Le groupe se distingue notamment par le soin apporté à la mise en scène. Costumes, coiffures et ornements sont pensés pour refléter l'esthétique et l'identité culturelle malgaches lors des représentations. Au-delà de la danse, la musique occupe une place essentielle dans leurs performances. Les artistes utilisent différents instruments tels que l'angorodao, la lokanga, la trompette, les percussions, l'ampongabe ou encore le langoroany, créant une harmonie parfaite entre mouvement, rythme et chant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ambition

Depuis sa création, Gasy Dihy s'est déjà produit sur plusieurs scènes et événements. Le groupe a notamment participé au Youth Connect Africa au Novotel, à la COP 11 - Conférence des parties de la Convention de Nairobi au CCI Ivato, à Antananarivo, à la Journée mondiale du Taichi et du Gong au Petit Palais de Mahamasina, au 5e Comesa au Novotel Ivandry, ainsi qu'au Salon international des acteurs économiques.

À travers ces différentes prestations, Jean Louis et les membres de Gasy Dihy poursuivent une ambition claire : transmettre et valoriser la danse et la musique à travers la culture malgache, tout en faisant découvrir cette richesse artistique sur différentes scènes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.