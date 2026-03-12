Madagascar: Trafic de Drogue - Un Malgache pris avec de l'héroïne d'une valeur record

Une saisie d'héroïne évaluée à 2,7 milliards d'ariary sur un Malgache à Maurice montre que le trafic entre les deux îles reste bien actif malgré les coups de filet spectaculaires.

De l'héroïne estimée à 2 722 553 802 ariary (Rs 30 millions) sur le marché mauricien a récemment été saisie sur un tailleur malgache de 52 ans.

Le trafic de drogue entre Madagascar et Maurice est loin d'être totalement éradiqué, et les saisies spectaculaires qui font la une ne représentent souvent qu'une petite partie de l'iceberg. Interpellé le 28 février à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le quinquagénaire transportait 2,9 kilos de substances suspectées être de l'héroïne, selon les autorités locales.

Les agents de la Custom Anti Narcotics Section ont découvert trois colis rectangulaires contenant une substance granuleuse et un quatrième renfermant une poudre, d'après les médias mauriciens. Outre la drogue présumée, les enquêteurs ont saisi un téléphone portable, 400 dollars américains, 60 euros et 32 500 ariary.

Carte

Une livraison contrôlée organisée le 4 mars par l'Anti Drug and Smuggling Unit n'a pas permis d'identifier d'autres suspects et a été interrompue sur ordre d'un surintendant de police, comme l'a rapporté L'Express Maurice. Le Malgache est poursuivi pour importation de drogue dangereuse avec circonstances aggravantes de trafic, et l'enquête se poursuit pour déterminer les ramifications de ce réseau.

Madagascar figure sur la carte des routes de l'héroïne transitant par l'océan Indien. Produite en Afghanistan et acheminée via le Pakistan, la drogue circule par voie maritime vers les Maldives, les Seychelles, Maurice et Madagascar. Des points stratégiques comme Nosy Be, Mahajanga, Antsiranana et Toamasina sont régulièrement cités comme zones sensibles exploitées par les trafiquants.

Le coup de filet du 28 février n'est pas un cas isolé. En février 2025, six Malgaches et trois Mauriciens ont été emprisonnés à Antananarivo pour contrebande de cocaïne, après la découverte d'un réseau international impliquant plus de 43 kilos de drogue. En septembre 2025, un autre dossier a révélé l'existence d'un trafic tentaculaire entre Maurice et Madagascar, avec vidéos et photos à l'appui, impliquant plusieurs compatriotes incarcérés dans la capitale.