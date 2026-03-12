Madagascar: Cybersecurité - La protection des données numériques à renforcer

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Madagascar s'efforce de se conformer progressivement aux normes internationales en matière de cybersécurité. Une stratégie nationale est en vue.

À ce jour, le pays obtient une note de 34 sur 100 dans les évaluations internationales en matière de cybesécurité. L'objectif est d'atteindre 51,4.L'élaboration d'une Stratégie nationale de protection des systèmes et des données numériques pour la période 2026-2030 est en cours. Pour ce faire, un atelier s'est tenu pendant quatre jours, fin février, à l'hôtel Ibis Ankorondrano.

« L'élaboration de cette stratégie répond à la nécessité de renforcer la protection des données numériques, en particulier celles à caractère personnel. De plus, la cybersécurité constitue avant tout un dispositif de prévention contre les infractions liées aux données, qu'elles concernent des individus ou des activités professionnelles.» souligne Eric Rakotomaniraka, directeur général du Computer Incidence Response Team (CIRT).

Les discussions ont porté sur plusieurs axes, notamment les aspects juridiques et techniques, la formation ainsi que la coopération internationale. L'ensemble des ministères ont participé aux travaux, aux côtés de la Primature de Madagascar et de la Présidence de la République de Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sensibilisation

Cet atelier a également mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation du public, notamment des enfants, face aux risques liés à l'usage d'Internet.

« Il ne faut pas cliquer sur des mots de passe ou divulguer des informations personnelles», rappelle-t-il.

En cas d'utilisation abusive de données personnelles, les citoyens peuvent saisir la Commission Malagasy de l'Informatique et des Libertés (CMIL), l'organe habilité à sanctionner les entreprises exploitant ou utilisant illicitement des informations personnelles.

Une fois finalisé, le document sera soumis aux institutions compétentes pour validation.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.