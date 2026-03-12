Madagascar: Cybersecurité - La protection des données numériques à renforcer

Madagascar s'efforce de se conformer progressivement aux normes internationales en matière de cybersécurité. Une stratégie nationale est en vue.

À ce jour, le pays obtient une note de 34 sur 100 dans les évaluations internationales en matière de cybesécurité. L'objectif est d'atteindre 51,4.L'élaboration d'une Stratégie nationale de protection des systèmes et des données numériques pour la période 2026-2030 est en cours. Pour ce faire, un atelier s'est tenu pendant quatre jours, fin février, à l'hôtel Ibis Ankorondrano.

« L'élaboration de cette stratégie répond à la nécessité de renforcer la protection des données numériques, en particulier celles à caractère personnel. De plus, la cybersécurité constitue avant tout un dispositif de prévention contre les infractions liées aux données, qu'elles concernent des individus ou des activités professionnelles.» souligne Eric Rakotomaniraka, directeur général du Computer Incidence Response Team (CIRT).

Les discussions ont porté sur plusieurs axes, notamment les aspects juridiques et techniques, la formation ainsi que la coopération internationale. L'ensemble des ministères ont participé aux travaux, aux côtés de la Primature de Madagascar et de la Présidence de la République de Madagascar.

Sensibilisation

Cet atelier a également mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation du public, notamment des enfants, face aux risques liés à l'usage d'Internet.

« Il ne faut pas cliquer sur des mots de passe ou divulguer des informations personnelles», rappelle-t-il.

En cas d'utilisation abusive de données personnelles, les citoyens peuvent saisir la Commission Malagasy de l'Informatique et des Libertés (CMIL), l'organe habilité à sanctionner les entreprises exploitant ou utilisant illicitement des informations personnelles.

Une fois finalisé, le document sera soumis aux institutions compétentes pour validation.