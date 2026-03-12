Madagascar: Commission De L'oceani Indien - Edgard Razafindravahy salue de dynamisme le l'île Maurice

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Sollicité par la chaîne de télévision mauricienne MBC à l'occasion de la célébration de l'indépendance de l'île Maurice mardi dernier, le secrétaire général de la Commission de l'Océan indien ( COI), Edgard Razafindravahy a livré un tableau précis du dynamique pays voisin de Madagascar. Ci-après l'intégralité de l'intervention du Secrétaire général de la COI sur la chaîne de télévision mauricienne : L'implication de Maurice, comme celle de chaque État membre, est le moteur d'une coopération de proximité. C'est un cercle vertueux : Maurice enrichit la région de son expérience et consolide, en retour, ses propres capacités nationales.

En partageant ses connaissances techniques, Maurice renforce la sécurité sanitaire de la région, mais elle bénéficie aussi d'un flux d'informations stratégiques, de formations de haut niveau et de partage de connaissances.

Maurice participe également activement à la sécurité maritime régionale. Le pays a d'ailleurs accueilli trois conférences ministérielles. Il mobilise aussi ses moyens techniques et aériens pour des opérations conjointes et participe aux missions de surveillance des pêches.

