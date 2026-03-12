Madagascar: Infastructures Routieres - Des casseurs de vitesse sur la route Tsarasaotra-Ivato

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des mesures de sécurité routière seront mises en place sur la route nationale RN62 reliant Tsarasaotra à Ivato. Le ministère des Travaux publics annonce l'installation de dispositifs de ralentissement ainsi que de nouveaux aménagements destinés aux piétons afin de réduire les risques d'accidents sur ce tronçon.

Cette décision intervient après des manifestations d'habitants des quartiers riverains de la rocade, notamment à Soavimasoandro, la semaine dernière. Des résidents avaient alors bloqué la circulation sur un passage piéton pour dénoncer la série d'accidents corporels et mortels enregistrés depuis l'ouverture de cet axe.

Afin d'évaluer la situation sur place, les techniciens du ministère des Travaux publics (MTP), des représentants de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP) Analamanga, les chefs de district d'Avaradrano et d'Antananarivo V, les responsables des fokontany ainsi que l'entreprise Colas ont effectué une descente sur le terrain, avant-hier, sur la RN62 Tsarasaotra-Ivato.

Parmi les mesures annoncées figure l'aménagement de quatre passages piétons surélevés, assimilés à des casseurs de vitesse, sur ce tronçon. Ces installations seront similaires à celles déjà mises en place sur la rocade de la capitale et seront accompagnées de couloirs destinés à canaliser les piétons vers les zones de traversée, indique le ministère dans un communiqué publié avant-hier.

Signalisation routière

Selon le ministère, la pose de la signalisation routière a déjà commencé. L'installation des passages surélevés, qui sera réalisée par l'entreprise Colas, devrait débuter lundi prochain et s'achever dans un délai d'une semaine.

Une signalisation routière renforcée sera également installée avant chaque passage piéton. Elle comprendra notamment un panneau annonçant un passage pour piétons, suivi d'une limitation de vitesse à 50 km/h puis à 40 km/h, les différents dispositifs étant disposés successivement à environ cinquante mètres d'intervalle.

Les autorités prévoient par ailleurs une réduction temporaire de la largeur de la chaussée à certains endroits afin de faciliter la traversée des piétons, dans l'attente d'une solution d'aménagement durable.

Dans le même temps, les passages pour piétons actuellement aménagés entre les nouveaux emplacements seront supprimés, notamment aux PK 0+900, près du magasin chinois en cours de construction, au PK 1+250, au niveau de l'intersection menant à l'arrêt du bus 120, ainsi qu'au PK 2+000, de part et d'autre du pont.

Durant les travaux, les forces de l'ordre du commissariat du 8e arrondissement mèneront des opérations de régulation de la circulation et de sensibilisation auprès des usagers de la route, en collaboration avec les responsables des fokontany.

Ces aménagements visent à renforcer la sécurité sur cet axe particulièrement fréquenté et à réduire les risques d'accidents, notamment pour les nombreux piétons qui traversent quotidiennement la RN62 entre Tsarasaotra et Ivato. Les autorités appellent les conducteurs à respecter la signalisation et les limitations de vitesse à l'approche des zones de traversée.

