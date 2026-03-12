Madagascar: Dégats Cycloniques - Airtel Madagascar au chevet des sinistrés à Toamasina

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Plus de 1 200 foyers à Toamasina ont bénéficié d'une aide directe pour répondre aux besoins urgents liés au passage du cyclone. Le samedi 6 mars 2026, Airtel Madagascar, dirigée par sa directrice générale, Anne Catherine Tchokonté, s'est rendue à Toamasina pour venir en aide aux populations touchées par le cyclone Gezani. Lors de cette mission, la délégation a distribué des vivres et des kits de première nécessité en collaboration avec les autorités locales et les structures de gestion des catastrophes.

Ainsi, 500 foyers ont été assistés par le Bureau National de Gestion des Risques de Catastrophes (BNGRC), tandis que 600 foyers supplémentaires ont reçu un soutien avec la Commune urbaine de Toamasina et le fokontany Ambolomadinika, parcelle 1 321. De plus, 100 kits d'urgence ont été distribués sur le site de Farafaty où Airtel est implanté.

« Notre action s'inscrit dans une approche stratégique résumée par notre positionnement : De l'urgence à la reconstruction humaine. Cette démarche met l'accent sur la dignité des bénéficiaires, la transparence des interventions et l'impact concret des aides distribuées, conformément aux principes qui guident toutes nos initiatives humanitaires », souligne la directrice générale d'Airtel Madagascar, Anne Catherine Tchokonté. Cette visite leur a également permis d'échanger avec les partenaires locaux et de constater l'ampleur des impacts sur certains sites.

