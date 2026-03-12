Madagascar: Rugby à XV Féminin - L'UAS Cheminot cherche une deuxième victoire

La septième journée du championnat de première division féminine propose un duel important ce dimanche à partir de 9 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. Le RCT Soavimasoandro affronte l'UASC avec, en toile de fond, la lutte pour la quatrième place et le maintien.

Le RCT Soavimasoandro croisera le fer avec l'UAS Cheminot (UASC), actuellement dans la queue du peloton. Si les deux formations ne poursuivent pas les mêmes objectifs, chacune a néanmoins besoin de points pour se relancer et atteindre son but.

Du côté du RCT Soavimasoandro, l'ambition reste de revenir dans la course au podium. Le club présidé par Avotra Tokiniaina Andrianarisoa vise au minimum la troisième place, mais la route reste semée d'embûches. En six sorties cette saison, le RCT ne compte qu'une seule victoire, acquise face au FTVL sur le score sans appel de 80-0 le 30 novembre. Les autres rencontres ont été plus compliquées, notamment les revers face au SC Besarety (17-45 le 15 février) et contre le FT Manjakaray (8-46 le 8 février).

En net recul

Comparées à la saison 2025, où le RCT avait terminé troisième du championnat, les performances du club apparaissent en net recul. Le match de ce dimanche représente donc une opportunité de se relancer et de rester dans la lutte pour les trois premières places.

En face, l'UAS Cheminot, promu cette saison parmi l'élite, se bat surtout pour assurer son maintien. L'équipe ne totalise pour l'instant qu'une seule victoire, un large succès 48-0 contre le FTVL le 21 septembre 2025. Les autres rencontres ont été plus difficiles, avec notamment une lourde défaite 10-56 face au FTFA le 15 février et un revers 15-38 contre le FT Manjakaray.

Malgré ces résultats, l'entraîneur Dina Orléans Razafindratsara garde espoir. « Nous manquons d'expérience et de gabarit par rapport aux adversaires. En plus, la moyenne d'âge de l'équipe se situe entre 14 et 20 ans. Pour le match de dimanche, l'objectif est de remporter la victoire », confie le technicien des Cheminots.

Entre une équipe du RCT en quête de rédemption et une formation de l'UASC déterminée à arracher un second succès, la confrontation promet d'être disputée. Le résultat pourrait peser lourd dans la suite du championnat.