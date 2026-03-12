Madagascar: Theatre - «Bouches cousues» en intime sur scène

Dans le cadre du Mois du Théâtre, l'Institut français de Madagascar accueille la compagnie Théâtre Bazar pour la représentation de Bouches cousues, une création mêlant mémoire personnelle et questionnements universels.

Une parole intime qui rencontre la grande Histoire. À l'occasion du Mois du Théâtre, la scène de l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely accueillera, le 14 mars, la compagnie Théâtre Bazar pour présenter Bouches cousues, une oeuvre sensible et puissante.

Cette création est portée par Filip Auchère, fondateur de la compagnie Théâtre Bazar. Créateur franco-malgache et figure reconnue du théâtre et des arts de la marionnette en France, il développe depuis plusieurs années un travail artistique exigeant mêlant écriture contemporaine et recherche scénique.

Avec Bouches cousues, l'artiste propose un solo autobiographique poignant, directement inspiré de son histoire personnelle. Né à Madagascar, Filip Auchère explore les silences qui entourent l'enfance, les zones floues de la mémoire et les héritages invisibles qui contribuent à façonner une identité.

Entre émotion, humour et profondeur, la pièce interroge ce que l'on tait, ce que l'on transmet et ce qui construit l'individu. À travers une parole incarnée et une présence scénique maîtrisée, Bouches cousues donne voix à l'intime tout en faisant écho à des questionnements universels sur la mémoire et l'appartenance.

Le projet s'appuie également sur une équipe artistique de premier plan. La mise en scène est signée Gad Bensalem, lauréat du Prix RFI Théâtre 2024, tandis que la création musicale est assurée par Loïc Simon, apportant à l'ensemble une grande finesse d'écriture et une dimension profondément humaine.

Avec cette proposition, le Mois du Théâtre met à l'honneur une œuvre singulière où mémoire personnelle et mémoire collective se rencontrent dans un geste artistique délicat.