Madagascar: FMTT - Le président réélu prévoit des gymnases dédiés au tennis de table

Un « dinosaure » de plus conserve son fauteuil de président. La majorité des présidents de fédérations nationales dominent toujours les élections. Candidat unique, le président sortant, Jean Herley Ambinintsoarivelo, est reconduit à la présidence de la Fédération malgache de tennis de table (FMTT) pour le prochain mandat de 2026 à 2029. Ce sera son cinquième mandat à la tête de la discipline. Il occupait auparavant le poste de directeur national pendant six ans (2004-2010) avant d'être porté à la tête de la fédération en 2010, soit durant quatre mandats consécutifs.

L'assemblée générale élective de la Fédération malgache de tennis de table s'est tenue hier à la salle de conférence du Palais des sports à Mahamasina. « J'ai décidé de briguer un dernier mandat. Certes, nous avons pu réaliser de bons résultats sportifs. Nous avons brillé aux Jeux des Îles, aux championnats d'Afrique et à ceux de la zone Est. Nous avons pu qualifier un représentant aux Jeux olympiques et plusieurs aux championnats du monde. Promettre de remporter des médailles aux Mondiaux ou aux JO reste encore impossible. Mon dernier défi est de construire des gymnases dédiés au tennis de table », ambitionne le président réélu, Herley Ambinintsoarivelo.

«Nous projetons de construire un gymnase dans la capitale grâce au soutien du président de la fédération du Qatar, également président de la Confédération asiatique. Nous avons déjà repéré un terrain au By-pass. Les travaux devraient être lancés prochainement et se terminer en 2027», a souligné le patron de la discipline. «Les joueurs pourraient s'y entraîner en permanence avec les entraîneurs et les experts. Et afin de bien exploiter le site, d'autres disciplines pourraient le louer», a-t-il ajouté.

Un autre gymnase, cette fois en collaboration avec l'Arabie saoudite, devrait être inauguré au mois de juillet à Nosy Be Hell-Ville. Celui-ci sera dédié à plusieurs disciplines en salle comme le tennis de table, le badminton, le padel et la pétanque. L'un des principaux objectifs sera d'assurer la qualification d'au moins un pongiste aux prochains JO de Los Angeles en 2028. Herley Ambinintsoarivelo a remporté la victoire haut la main et à l'unanimité avec six voix des présidents de ligues votantes en règle, à savoir Analamanga, Alaotra-Mangoro, Amoron'i Mania, Atsinanana, Matsiatra-Ambony et Vakinankaratra.