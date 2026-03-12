Madagascar: L'officier De Police Barinjaka Ramiandrisoa - « La Brigade des accidents de la circulation (BAC) mène des actions de prévention »

Le jeune officier, adjoint au chef de la BAC du commissariat central de Tsaralalàna, parle de sensibilisation auprès des usagers de la route.

Quel est le bilan des récents accidents ?

Entre le 2 et le 8 mars, Antananarivo a connu une série de drames routiers. Sept personnes ont été blessées et cinq ont perdu la vie. Quatre accidents ont entraîné des dégâts matériels, sans faire de victimes directes. Les deux-roues ont été particulièrement concernés, avec douze cas impliquant des motos. Huit collisions ont concerné des voitures.

Face aux regroupements de motos et de voitures autour des bars, rocades et stations-service, que fait la BAC ?

La police commence par sensibiliser les automobilistes aux dangers liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Elle mène également des actions de prévention auprès des propriétaires de débits de boisson vendant de l'alcool de manière illégale, une pratique susceptible de favoriser les accidents. Elle rappelle enfin aux conducteurs l'importance de respecter les zones de stationnement afin de limiter les risques et de ne pas entraver la circulation.

En cas d'accident, que doit faire un témoin ?

La première priorité est de sécuriser les lieux en établissant un périmètre de protection. Il convient ensuite de marquer au sol la position du véhicule et de ses roues, pour conserver les éléments utiles à l'enquête et éviter toute confusion. Dans le même temps, il faut prévenir sans délai les services compétents. Si des blessés sont présents, il faut les conduire rapidement vers le centre de santé ou l'hôpital le plus proche pour qu'ils bénéficient de soins immédiats.

Quels sont les secteurs couverts par la BAC ?

La BAC de Tsaralalàna couvre un vaste périmètre de la capitale, allant de Mahazo à Ambatomaro, Analamahitsy, Andranomena, Anosizato Est et la Route Digue, jusqu'à Mandroseza, Ambohipo et Ambolikandrina. Elle intervient aussi sur des axes nationaux, dont la RN1 (pont d'Anosizato Est), la RN2 (Mahazo), la RN3 (Ambatomipoaka et Ambohitrarahaba), la RN4 (Ambohibao), la RN7 (pont de Tanjombato et station Jovena Androndrakely). Son champ d'action s'étend à la nouvelle voie reliant Tsarasaotra à Ivato.