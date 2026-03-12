Madagascar: Football - PFL - AS Sainte-Anne dépose une lettre de réclamation

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Qui a raison, qui a tort? Le match entre Antimo Record FC d'Atsimo-Andrefana et AS Sainte-Anne d'Analamanga n'a pas pu aller jusqu'au bout dimanche au stade Maître Kira à Toliara, dans le cadre de la 7e journée de la phase de conférence Sud. L'affaire est entre les mains du conseil de discipline de la Fédération malgache de football.

Le président de l'Association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM), Henintsoa Rakotoariamanana, avait déjà souligné que « le rapport du match a déjà été envoyé à la Fédération. Et la décision finale reviendra au conseil de discipline ». Les deux équipes attendent ainsi le verdict. De son côté, l'AS Sainte-Anne déposera ce jeudi une lettre à la Fédération et au CFEM, exposant sa version des faits, afin que la Fédération puisse également prendre connaissance de celle-ci.

Pour rappel, l'arbitre officiant la rencontre a dû interrompre le match à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. « AS Sainte-Anne menait un but à 0. L'équipe adverse a soudainement exécuté un coup franc et a marqué alors que l'arbitre était encore en train de placer le mur. Le joueur blessé était encore à terre. Le même arbitre n'avait pas encore sifflé pour autoriser l'exécution du coup franc, puis il a accordé le but », a relaté un témoin oculaire du match ayant souhaité garder l'anonymat.

« Le gardien de but et les joueurs placés dans le mur sont ensuite allés contester le but encaissé, tandis qu'au même moment le public de l'équipe hôte s'est rué sur le terrain. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous retirer afin d'être mis en sécurité par les agents de police présents sur les lieux », a expliqué Émile Randrinarison, président de l'AS Sainte-Anne. Affaire à suivre.

