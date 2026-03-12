Madagascar: Ambatomaro - Une femme lynchée par la foule

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Le pire a été évité de justesse. Une mère de famille âgée de 48 ans a été victime d'une vindicte populaire dans le quartier d'Ambatomaro, hier aux petites heures. Soupçonnée par les riverains d'être une sorcière, elle a été prise à partie par une foule agressive et blessée au front. Les policiers sont arrivés juste à temps, avant que l'attroupement déchaîné ne bascule dans l'irréparable.

La victime a été identifiée. Domiciliée à Itaosy, elle a expliqué qu'un membre de sa famille lui avait promis de l'emmener à Toamasina la veille au soir, avec un départ prévu à Ankerana. S'étant trompée de chemin, elle s'est retrouvée à Ambatomaro et a manqué le rendez-vous. Restée sur place pendant toute la nuit, elle a suscité la suspicion des habitants, qui l'ont accusée de sorcellerie.

Alertés vers 4 h 30 par la présidente du fokontany, les éléments du commissariat de la Sécurité publique du troisième arrondissement se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone et constater les faits. La femme a ensuite été conduite au poste de police afin d'assurer sa protection. Sa famille a déjà été informée.

