Madagascar: Rétablissement intégral de l'électricité vers la fin du mois

Quatre semaines après le passage de Gezani, la remise en état du réseau électrique se poursuit à Toamasina. Les autorités, la Jirama et leurs partenaires accélèrent les interventions pour tenter de rétablir l'alimentation dans l'ensemble de la ville.

Les différents responsables poursuivent les recherches de solutions pour rétablir l'approvisionnement en électricité dans la ville de Toamasina, durement frappée par Gezani. Quatre semaines après le passage de cette catastrophe naturelle, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, la direction de la distribution, les prestataires de la Jirama et la direction régionale Atsinanana ont conclu, mardi à Toamasina, un accord de coopération.

Ce cadre de coopération réunissant le ministère de l'Énergie, la Jirama et les prestataires sera financé par la Banque mondiale. Il vise à faire face aux difficultés d'approvisionnement en électricité à Toamasina, conformément aux recommandations de l'État. « L'objectif est de rétablir intégralement l'alimentation électrique dans toute la ville de Toamasina d'ici la fin de ce mois, conformément aux directives gouvernementales. Les travaux de remise en état des zones endommagées devront être accélérés », a déclaré un responsable du ministère de l'Énergie.

Évaluation des dégâts

Dans la majorité des fokontany de Toamasina, l'électricité n'est pas encore totalement rétablie. De nombreux quartiers restent plongés dans l'obscurité, tandis que certains foyers qui en ont les moyens recourent encore à des groupes électrogènes en attendant le retour à la normale. À ce stade, six lignes basse tension sur huit sont déjà opérationnelles.

Le réseau de la Jirama de Toamasina, qui transporte l'électricité depuis la station de Volobe I, dans le district de Toamasina II, a été endommagé à 90 %. Dans ce contexte, la coopération avec le prestataire ENELEC se poursuit. Celui-ci contribue à la transmission et à la distribution de l'électricité dans les différents foyers.

Le bilan matériel reste particulièrement lourd. Quelque deux cents poteaux de lignes haute et moyenne tension ainsi qu'un millier de poteaux basse tension ont été détruits ou arrachés à Toamasina. Des négociations sont en cours avec des entreprises de construction pour leur remplacement.

La direction régionale de la Jirama Atsinanana vient également de recevoir des équipements de protection individuelle remis par un partenaire pour l'installation des poteaux électriques. Sur le terrain, les techniciens de la Jirama travaillent avec une centaine d'éléments des forces de l'ordre pour faire avancer les travaux d'installation.

Parallèlement, une évaluation des dégâts a été réalisée à Tanandava, où se trouve le parc destiné à accueillir le site de production d'énergie solaire pour Toamasina. Enfin, pour atténuer les difficultés d'approvisionnement en électricité dans la ville, le ministère de l'Énergie a aussi remis six cents kits solaires à la direction régionale.