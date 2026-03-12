Madagascar: Conférence - Femmes au foyer et changement

« Les femmes au foyer peuvent-elles être actrices du changement » ? C'est le thème discuté durant le dialogue communautaire intergénérationnel organisé par le Conseil communal de la Jeunesse de Toliara et le « Young Women in Politics Program » (YWPP), un programme de formation de jeunes femmes à la politique. Intitulé « Femme au foyer et actrice de changement. Peut-on concilier les deux ? », entrepreneure, professeure d'université, jeune activiste et femme en situation de handicap ont été les panélistes invitées au dialogue.

Après avoir partagé leurs expériences respectives, les panélistes ont souligné le rôle essentiel des femmes dans leur foyer, sur leur lieu de travail et au sein de leur communauté. « Les expériences de résilience des panélistes dans leurs combats et défis quotidiens ont touché l'audience. Même si une femme est active hors de son foyer, c'est-à-dire qu'elle a un travail qui lui fait quitter sa maison chaque matin, une femme prend toujours soin de son foyer. Elle trouve toujours le temps de le faire. Ses responsabilités premières restent son foyer, mari et enfants », explique Espérant Tomarsonnette, membre du programme YWPP à Toliara, organisatrice de l'événement.

La professeure Félicité Fienena, enseignante, a incité toutes les femmes à être fortes, qu'elles soient au foyer ou non. « Apprenez à ne pas montrer vos misères et vos problèmes. Les femmes sont faites pour être fortes, tout le temps. Organisez-vous et choisissez des formes de cache-misère », a-t-elle sensibilisé les femmes. « La femme est actrice de changement, là où elle se trouve », reconnaît un jeune homme présent au dialogue. « Comment, nous les hommes, pouvons-nous vous aider à réussir ce changement ? », a-t-il demandé. Les propositions ont ainsi afflué. Tomarsonnette Espérant propose d'élargir l'audience d'un pareil dialogue en milieu rural afin de contribuer à leur développement personnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Mirana Ralaivola, présidente de l'association « Vehivavy Mamiratra » et activiste, le 8 mars est avant tout une journée d'action. « Cette conférence est un moyen concret d'agir. Nous exigeons des actions pour la promotion des femmes, la défense de leurs droits, leur bien-être, leur situation au travail, leur santé et leur accès aux soins pour elles et leurs enfants, ainsi que la lutte contre les violences conjugales. Il ne s'agit pas de faire la fête ou de se retrouver dans les bars comme font les hommes. Il y a encore une grande incompréhension de ce que signifient l'égalité et les droits des femmes. Le chemin est encore long », explique-t-elle.