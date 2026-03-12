Ile Maurice: Dépôt de gerbes au Samadhi de SSR et SAJ au jardin botanique de Pamplemousses

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Beekash Roopun

Dans le cadre des célébrations du 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, une cérémonie de dépôt de gerbes s'est tenue ce jeudi 12 mars au jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses.

Le président de la République des Seychelles, Dr Patrick Herminie, invité d'honneur de la Fête nationale, a rendu hommage au Père de la Nation en déposant une gerbe au Samadhi de Sir Seewoosagur Ramgoolam. Une cérémonie similaire s'est également déroulée au Samadhi de Sir Anerood Jugnauth, suivie d'une plantation d'arbre.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, ainsi que plusieurs ministres et députés étaient également présents lors de cette cérémonie.

