Ile Maurice: Un motocycliste de 25 ans amputé après une collision

Un grave accident de la route s'est produit dans la soirée du mardi 10 mars sur la route principale de Fond-du-Sac, impliquant une voiture et une motocyclette. Le motocycliste, grièvement blessé lors de l'impact, a dû subir l'amputation de sa jambe droite.

L'accident s'est produit aux alentours de 21 h 30. Alertés, des policiers de la station de Plaine-des-Papayes se sont rendus sur les lieux pour intervenir dans cette affaire impliquant une voiture et une moto. La voiture était conduite par une femme âgée d'une quarantaine d'années, habitante du Nord. La motocyclette était pilotée par un habitant de Fond-du-Sac âgé de 25 ans.

À l'arrivée des secours, le motocycliste se trouvait dans un état critique. Des membres du SAMU, sous la supervision d'un médecin, sont intervenus sur place avant de transporter d'urgence le blessé à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, pour y recevoir des soins.

La police a effectué les premières constatations sur les lieux de l'accident. Les deux véhicules impliqués ont été conduits au poste de police afin de faciliter l'enquête.

Un test d'alcoolémie a été pratiqué sur la conductrice par un policier de l'Emergency Response Service (ERS). Le résultat s'est révélé négatif.

En revanche, le test n'a pas pu être effectué sur le motocycliste. Selon les explications du personnel médical, celui-ci avait déjà reçu plusieurs médicaments dans le cadre de sa prise en charge, ce qui ne permettait pas de procéder à un prélèvement sanguin pour analyse.

Transporté d'urgence à l'hôpital, le motocycliste a été soumis à une intervention chirurgicale. En raison de la gravité de ses blessures, les médecins ont été contraints de procéder à l'amputation de sa jambe droite. Après l'opération, la victime a été admise en salle d'hospitalisation. Son état de santé est jugé sérieux. Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident. Les investigations se poursuivent.