Ile Maurice: Indépendance - Se souvenir d'une promesse

L'Indépendance. Le mot flotte encore dans l'air de mars comme un drapeau au vent. Il porte en lui la promesse d'une émancipation, la fierté d'un peuple qui se découvre maître de son destin. Mais cinquante-huit ans ont passé, et la question demeure, obstinée : que reste-t-il de cette liberté proclamée en 1968 ?

Maurice n'est pas né dans la fureur d'une révolution. Son indépendance s'est inscrite dans le grand reflux des empires européens, lorsque la Grande-Bretagne, fatiguée de ses propres guerres, consentit à lâcher ses colonies. Ce fut une naissance presque paisible, sans barricades ni drames. Une indépendance négociée, plus que conquise.

Depuis, le monde a changé. Les nations vivent désormais dans une toile d'interdépendances où les décisions se prennent souvent ailleurs. Nos hôtels respirent au rythme du tourisme européen. Notre industrie textile dépend du marché américain. Notre secteur financier regarde vers l'Inde. Dans ce concert globalisé, la souveraineté ressemble parfois à une illusion polie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais l'indépendance ne se mesure pas seulement à la solidité d'une économie ou à la liberté diplomatique. Elle se juge aussi à la vigueur des institutions, à l'intégrité de la justice, à l'autonomie de la presse libre. Or, derrière les discours officiels, ces piliers vacillent parfois. Les rapports internationaux sur l'état de la démocratie rappellent que Maurice, longtemps citée en exemple, voit ses contrepouvoirs s'effriter sous le poids des calculs partisans et des fidélités politiques.

Plus troublant encore est le miroir de notre société. Maurice se plaît à célébrer sa diversité, mosaïque de cultures et de croyances. Mais cette mosaïque demeure souvent compartimentée. Les appartenances ethniques et religieuses continuent de structurer la vie politique, comme un héritage persistant du vieux système colonial. Le Best Loser System en est la trace la plus visible, rappel constant d'une époque où l'on gouvernait en divisant.

Ironie du sort, c'est parfois loin du pays que naît le sentiment le plus pur de mauricianisme. Dans les villes étrangères, les expatriés se découvrent simplement Mauriciens, débarrassés des étiquettes qui fragmentent la vie publique au pays.

Maurice reste pourtant une terre singulière, carrefour de peuples et de mémoires, posée au coeur de l'océan Indien comme une escale entre les continents. Mais derrière les feux d'artifice du 12 mars, une interrogation persiste : que célébrons-nous vraiment ?

Peut-être, au fond, l'espérance que l'indépendance ne soit pas seulement un souvenir, mais une tâche encore inachevée. Une promesse que chaque génération doit reprendre, comme on rallume une flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas dans le vent de l'histoire.