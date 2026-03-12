Ile Maurice: Un détenu surpris avec une carte SIM cachée dans la bouche

Un incident impliquant un objet prohibé a été rapporté à l'Eastern High Security Prison (EHSP) de Melrose le lundi 9 mars 2026. Une carte SIM a été retrouvée dans la bouche d'un détenu lors d'un contrôle de routine effectué par les autorités pénitentiaires.

Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit vers 7 h 15. Un officier de prison, en poste à l'unité du Body Scanner, procédait aux vérifications habituelles des détenus. Lors du passage d'un prisonnier âgé de 25 ans devant l'appareil de contrôle, le scanner a détecté la présence d'un objet suspect. Alerté par ce signalement, l'officier a alors procédé à des vérifications supplémentaires. C'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'une carte SIM était dissimulée dans la bouche du détenu. L'objet a été immédiatement récupéré par les autorités pénitentiaires.

Le détenu a été interrogé sur la présence de cet objet interdit en prison. Toutefois, il est resté silencieux et n'a fourni aucune explication quant à la provenance de la carte SIM.

L'objet a été saisi et sécurisé comme pièce à conviction avant d'être remis à la police pour les besoins de l'enquête. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire et déterminer comment cet objet prohibé a pu être introduit dans l'établissement pénitentiaire.