Ile Maurice: Un détenu surpris avec une carte SIM cachée dans la bouche

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un incident impliquant un objet prohibé a été rapporté à l'Eastern High Security Prison (EHSP) de Melrose le lundi 9 mars 2026. Une carte SIM a été retrouvée dans la bouche d'un détenu lors d'un contrôle de routine effectué par les autorités pénitentiaires.

Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit vers 7 h 15. Un officier de prison, en poste à l'unité du Body Scanner, procédait aux vérifications habituelles des détenus. Lors du passage d'un prisonnier âgé de 25 ans devant l'appareil de contrôle, le scanner a détecté la présence d'un objet suspect. Alerté par ce signalement, l'officier a alors procédé à des vérifications supplémentaires. C'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'une carte SIM était dissimulée dans la bouche du détenu. L'objet a été immédiatement récupéré par les autorités pénitentiaires.

Le détenu a été interrogé sur la présence de cet objet interdit en prison. Toutefois, il est resté silencieux et n'a fourni aucune explication quant à la provenance de la carte SIM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objet a été saisi et sécurisé comme pièce à conviction avant d'être remis à la police pour les besoins de l'enquête. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire et déterminer comment cet objet prohibé a pu être introduit dans l'établissement pénitentiaire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.